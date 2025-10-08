onedio
Hamile Olduğunu 4. Ayında Öğrenen Influencer Damla Altun, Bebeğin Cinsiyetini Öğrendikleri Anları Paylaştı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
08.10.2025 - 23:44

Geçtiğimiz günlerde herkesi şaşırtarak hamile olduğunu duyuran sosyal medya fenomeni Damla Altun, eşiyle beraber bebeklerinin cinsiyetini öğrendikleri anları paylaştı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Hayatımıza YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla giren Damla Altun'u tanırsınız.

Yıllar içerisinde sektördeki en popüler sosyal medya fenomenlerinden biri haline gelen Damla Altun, özellikle son zamanlarda geçirdiği değişimle konuşuluyordu. 

Burun ameliyatını yaptırmadan önce kendine 3D maskeler hazırlatan Damla Altun, o dönem dillere düşmüş, kitlesini de güldürmeyi başarmıştı. Yazın tadını ailesiyle gezerek çıkaran Damla Altun, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde hamile olduğunu öğrendi!

Kaçıranlar için hamileliğini duyurduğu paylaşımın detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde yeni bir sürpriz yapan Damla Altun, bebeklerinin cinsiyetini öğrendikleri anları paylaştı.

Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio'da magazin editörü olarak çalışıyorum.
