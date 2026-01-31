onedio
Haftanın Reyting Birincisinden Bahar Candan’ın Yeni Aşk İddiasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
31.01.2026 - 21:25

31 Ocak Cumartesi günü televizyon dünyasında tempo yine yüksekti. Gün boyunca ekrana gelen yapımlar kadar, perde arkasında dönen konuşmalar da dikkat çekti. Kaçıranlar için günün öne çıkan gelişmelerini tek bir derlemede bir araya getirdik. Dizilerden yarışmalara, setlerden kulislere uzanan başlıklar gün boyu konuşuldu. Sosyal medyada yankı bulan sahneler de ekran gündeminin önemli parçaları arasındaydı. İşte 31 Ocak Cumartesi günü televizyon dünyasında öne çıkan başlıklar…

Doğukan Güngör’ün yeni menajer anlaşması yaptığı öğrenildi.

Menajer Buket Kahraman’la anlaşan oyuncu kariyerinde yeni bir sayfayı araladı. Ajans, @bnbartistmanagement adlı Instagram sayfalarından oyuncuyu paylaşarak “Ailemizi hoş geldin Doğukan” notunu düştü.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Aynı Yağmur Altında’nın yayın günü için karar verildi.

Dizinin pazartesi günleri için planlandığı dile getirildi. İlk yayının ise 9 Şubat olarak planlandığı söylendi. Pazartesi günleri Uzak Şehir ve Cennetin Çocukları yayınlanıyor. Özellikle Uzak Şehir’den kaynaklı olarak yeni diziler pazartesi günlerinden kaçıyordu. Reyting rekorları kıran Uzak Şehir her hafta günün birincisi olmayı başarıyor. Bakalım Aynı Yağmur Altında rakibini sollayabilecek mi?

Aksiyon temalı dizi ve filmler, yüksek temposu ve sürükleyici sahneleriyle dünyanın dört bir yanında geniş bir izleyici kitlesine ulaşıyor.

Hollywood’dan Asya sinemasına kadar pek çok ülke, aksiyon türünde kendi dilini ve stilini oluştururken bu ilgi Türkiye’de de güçlü biçimde karşılık buluyor. Aksiyon sahneleri genellikle haftalar süren hazırlıklarla planlanıyor; dublörler, koreografi ekipleri ve güvenlik uzmanları birlikte çalışıyor. Çekimler sırasında özel kameralar, kablolu sistemler ve bilgisayar destekli efektler kullanılarak sahnelerin hem gerçekçi hem de güvenli olması sağlanıyor. 

Gaddar dizisinden paylaşılan görüntüler de sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü. Yüksekten düşme sahnelerinin nasıl çekildiğini merak edenler cevabını aldı.

Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir'in haftalık reyting mücadelesi bu hafta da devam etti.

Taşacak Bu Deniz 30 Ocak Cuma reytinglerinde AB ve ABC1 kategorilerinde düşüş yaşarken TOTAL grubunda yükseliş yaşadı. Haftalık reyting sonuçlarına göre Uzak Şehir yalnızca TOTAL grubunda lider olurken Taşacak Bu Deniz AB ve ABC1'in en çok izlenen dizisi oldu.

Sosyal medyada her adımıyla olay olan Bahar Candan, bu kez aşk iddiasıyla gündemde.

@magazinmother adlı magazin hesabının paylaşımlarına göre, Bahar Candan ile Kısmetse Olur Aşkın Gücü 3. sezon yarışmacısı Umut Şahin’in bir süredir görüştüğü ve ilişkilerinin kısa süre önce aşka dönüştüğü iddia edildi.

TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'in Adil Koçari'si Ulaş Tuna Astepe son açıklamalarıyla gündemde.

Taşacak Bu Deniz'de Koçari ailesinin lideri Adil Koçari'ye hayat veren Ulaş Tuna Astepe, Apaçık Radyo programına konuk oldu. Taşacak Bu Deniz'in final yapmasının ardından yapacaklarını anlatan Ulaş Tuna Astepe itirafıyla şaşırttı. 

Ulaş Tuna Astepe, Taşacak Bu Deniz bitince tekneyle dünya turuna çıkmak istediğini belirtti.

Fenomen YouTuber Halil İbrahim Göker, Kuruluş Orhan dizisine dahil oldu.

Sosyal medyada tarih içerikli videolarıyla gündem olan Halil İbrahim Göker, ATV'nin tarihi dizisi Kuruluş Orhan'da 'Nasuh Çelebi' karakterine hayat verecek.

Unutulmaz dizi Yargı'nın senaristi Sema Ergenekon'u muhakkak tanırsınız.

Son olarak NOW'da yayınlanan Sahtekarlar dizisinin senaryosunu üstlenip sonrasında devreden Sema Ergenekon, Oksijen'e konuk oldu. Burada senaryosunu yazdığı diziler hakkında konuşan Sema Ergenekon, 'Köksüz' adlı bir dizi yazdığını fakat bu dizinin fenomen dizi Eşref Rüya'yla benzer olduğunu fark edince iptal ettiğini 'Köksüz diye bir dizi yazmıştım. Onda da bir muhbirlik durumu söz konusuydu. Eşref Rüya başlayınca onun içinde de muhbirlik konusunu görünce diziyi rafa kaldırdım' sözleriyle itiraf etti.

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
