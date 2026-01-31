Haftanın Reyting Birincisinden Bahar Candan’ın Yeni Aşk İddiasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
31 Ocak Cumartesi günü televizyon dünyasında tempo yine yüksekti. Gün boyunca ekrana gelen yapımlar kadar, perde arkasında dönen konuşmalar da dikkat çekti. Kaçıranlar için günün öne çıkan gelişmelerini tek bir derlemede bir araya getirdik. Dizilerden yarışmalara, setlerden kulislere uzanan başlıklar gün boyu konuşuldu. Sosyal medyada yankı bulan sahneler de ekran gündeminin önemli parçaları arasındaydı. İşte 31 Ocak Cumartesi günü televizyon dünyasında öne çıkan başlıklar…
Doğukan Güngör’ün yeni menajer anlaşması yaptığı öğrenildi.
Birsen Altuntaş’ın haberine göre Aynı Yağmur Altında’nın yayın günü için karar verildi.
Aksiyon temalı dizi ve filmler, yüksek temposu ve sürükleyici sahneleriyle dünyanın dört bir yanında geniş bir izleyici kitlesine ulaşıyor.
Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir'in haftalık reyting mücadelesi bu hafta da devam etti.
Sosyal medyada her adımıyla olay olan Bahar Candan, bu kez aşk iddiasıyla gündemde.
TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'in Adil Koçari'si Ulaş Tuna Astepe son açıklamalarıyla gündemde.
Fenomen YouTuber Halil İbrahim Göker, Kuruluş Orhan dizisine dahil oldu.
Unutulmaz dizi Yargı'nın senaristi Sema Ergenekon'u muhakkak tanırsınız.
