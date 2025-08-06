Hadise'yle Karşılaştırmalar Gecikmedi: Jennifer Lopez İstanbul Konserindeki Şovuyla Ortalığı Resmen Salladı!
Pop müziğin tartışmasız kraliçesi Jennifer Lopez, uzun bir aranın ardından İstanbul’da hayranlarıyla buluştu. Sahneye adım attığı andan itibaren enerjisiyle ortalığı kasıp kavuran JLo, izleyicileri adeta büyüledi!
2. sayfa'dan Okan Mermer'in kadrajına yansıyan Jennifer Lopez konserindeki şov sosyal medyaya damga vururken kullanıcıların yorumları gecikmedi. Sahne şovları kullanıcılar tarafından Jennifer Lopez'e benzetilen Hadise yine eleştirilerin gölgesinde kaldı.
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Pop müziğin dünya starı Jennifer Lopez, 23 Temmuz günü Antalya'da verdiği konserin ardından bu sefer de İstanbul'daki sevenleriyle buluştu!
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Konser sonunda dakikalarca ayakta alkışlanan JLo, “İstanbul, sizi çok seviyorum!” sözleriyle izleyicilere teşekkür etti. Sosyal medyada da konser büyük yankı uyandırdı.
Konserden bazı videoları şöyle bırakalım:
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Konser görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından, JLo’nun performansı Hadise ile kıyaslanmaya başlandı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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