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Hadise'yle Karşılaştırmalar Gecikmedi: Jennifer Lopez İstanbul Konserindeki Şovuyla Ortalığı Resmen Salladı!

Hadise'yle Karşılaştırmalar Gecikmedi: Jennifer Lopez İstanbul Konserindeki Şovuyla Ortalığı Resmen Salladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.08.2025 - 14:05

Pop müziğin tartışmasız kraliçesi Jennifer Lopez, uzun bir aranın ardından İstanbul’da hayranlarıyla buluştu. Sahneye adım attığı andan itibaren enerjisiyle ortalığı kasıp kavuran JLo, izleyicileri adeta büyüledi! 

 2. sayfa'dan Okan Mermer'in kadrajına yansıyan Jennifer Lopez konserindeki şov sosyal medyaya damga vururken kullanıcıların yorumları gecikmedi. Sahne şovları kullanıcılar tarafından Jennifer Lopez'e benzetilen Hadise yine eleştirilerin gölgesinde kaldı.

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Pop müziğin dünya starı Jennifer Lopez, 23 Temmuz günü Antalya'da verdiği konserin ardından bu sefer de İstanbul'daki sevenleriyle buluştu!

Pop müziğin dünya starı Jennifer Lopez, 23 Temmuz günü Antalya'da verdiği konserin ardından bu sefer de İstanbul'daki sevenleriyle buluştu!

'On the Floor”, “Let’s Get Loud” ve “Ain’t It Funny” gibi hitleriyle hafızalara kazınan yıldız, 5 Ağustos gecesi İstanbul Yenikapı Festival Park’ta adeta sahneyi ateşe verdi.

Lopez'in konseri, dev ekranlar, ışık gösterileri, dansçılar ve kostüm değişimleriyle tam anlamıyla bir görsel şölen sundu. Ünlü ismin hit parçalarıyla yer yerinden oynarken, dans performanslarıyla da izleyenleri büyüledi.

Konser sonunda dakikalarca ayakta alkışlanan JLo, “İstanbul, sizi çok seviyorum!” sözleriyle izleyicilere teşekkür etti. Sosyal medyada da konser büyük yankı uyandırdı.

Konser sonunda dakikalarca ayakta alkışlanan JLo, “İstanbul, sizi çok seviyorum!” sözleriyle izleyicilere teşekkür etti. Sosyal medyada da konser büyük yankı uyandırdı.

Konser alanında sadece hayranlar değil, birçok ünlü isim de JLo’yu izlemeye geldi. Sahne arkasında da yoğun güvenlik önlemleri alınırken, kulis hazırlıkları Hollywood standartlarındaydı.

Konserden bazı videoları şöyle bırakalım:

👇

Konser görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından, JLo’nun performansı Hadise ile kıyaslanmaya başlandı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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