Hadise'yle Karşılaştırmalar Gecikmedi: Jennifer Lopez İstanbul Konserindeki Şovuyla Ortalığı Resmen Salladı!

'On the Floor”, “Let’s Get Loud” ve “Ain’t It Funny” gibi hitleriyle hafızalara kazınan yıldız, 5 Ağustos gecesi İstanbul Yenikapı Festival Park’ta adeta sahneyi ateşe verdi.

Lopez'in konseri, dev ekranlar, ışık gösterileri, dansçılar ve kostüm değişimleriyle tam anlamıyla bir görsel şölen sundu. Ünlü ismin hit parçalarıyla yer yerinden oynarken, dans performanslarıyla da izleyenleri büyüledi.