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Blok3'ün Sahnesinden Keyif Almadığını Söyleyen Seyirciyi Mekandan Dışarı Kovduğu Anlarla Eleştiri Topladı

Blok3'ün Sahnesinden Keyif Almadığını Söyleyen Seyirciyi Mekandan Dışarı Kovduğu Anlarla Eleştiri Topladı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.08.2025 - 15:59

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Blok3 konserinde sahneden yaşanan gergin anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Blok3, sahneden keyif almadığını belirten bir seyirciyi dışarı kovdu. O anlar sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

Konser sırasında bir seyirci, performanstan memnun olmadığını yüksek sesle dile getirdi. Bu sözler Blok3'ün sinirlerinin gerilmesine neden oldu.

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İşte o anlar:

Blok3, son olarak 2025 yazında yaşadığı konser iptalleri ve organizasyon sorunlarıyla gündeme gelmişti.

Blok3, son olarak 2025 yazında yaşadığı konser iptalleri ve organizasyon sorunlarıyla gündeme gelmişti.

Bir ay içinde üç konserinin organizasyon hataları nedeniyle iptal edilmesine isyan eden Blok3 yaptığı açıklamalar ve şarkılarıyla adından bahsettiriyor.

Zaman zaman ilişkileri ve özel hayatıyla adından bahsettiren rapçi son olarak 'Bir kadın ve bir erkek her allahın günü görüşüyorsa, o arkadaşlık bir yere kadar arkadaşlıktır.' açıklamasıyla X kullanıcılarını ikiye bölmüştü.

Şimdi de sahnesi sırasında seyircinin asık suratında rahatsız olan Blok3 gerginliğiyle gündeme geldi. 'Keyifler yerinde mi?' sorusuna bir seyirciden 'hayır' yanıtını alan Blok3 o kişiyi mekandan kovmaya çalıştı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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