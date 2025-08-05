Blok3'ün Sahnesinden Keyif Almadığını Söyleyen Seyirciyi Mekandan Dışarı Kovduğu Anlarla Eleştiri Topladı

Bir ay içinde üç konserinin organizasyon hataları nedeniyle iptal edilmesine isyan eden Blok3 yaptığı açıklamalar ve şarkılarıyla adından bahsettiriyor.

Zaman zaman ilişkileri ve özel hayatıyla adından bahsettiren rapçi son olarak 'Bir kadın ve bir erkek her allahın günü görüşüyorsa, o arkadaşlık bir yere kadar arkadaşlıktır.' açıklamasıyla X kullanıcılarını ikiye bölmüştü.

Şimdi de sahnesi sırasında seyircinin asık suratında rahatsız olan Blok3 gerginliğiyle gündeme geldi. 'Keyifler yerinde mi?' sorusuna bir seyirciden 'hayır' yanıtını alan Blok3 o kişiyi mekandan kovmaya çalıştı.