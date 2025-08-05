Blok3'ün Sahnesinden Keyif Almadığını Söyleyen Seyirciyi Mekandan Dışarı Kovduğu Anlarla Eleştiri Topladı
Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Blok3 konserinde sahneden yaşanan gergin anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Blok3, sahneden keyif almadığını belirten bir seyirciyi dışarı kovdu. O anlar sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.
Konser sırasında bir seyirci, performanstan memnun olmadığını yüksek sesle dile getirdi. Bu sözler Blok3'ün sinirlerinin gerilmesine neden oldu.
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İşte o anlar:
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Blok3, son olarak 2025 yazında yaşadığı konser iptalleri ve organizasyon sorunlarıyla gündeme gelmişti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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