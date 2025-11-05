Hac Kura Sonuçları: Milyonlarca Müslümanın Beklediği Hac Kura Sonuçları Belli Oldu! Hac Kura Sonucu Sorgulama

Arpaguş, haccın belli zaman ve mekanlarla sınırlı bir ibadet olduğunu belirterek, 'Bu ibadet ancak muayyen vakitler içinde Kabe, Arafat, Müzdelife ve Mina'da belli görevleri yerine getirmek suretiyle ifa edilebilmektedir. Haccın bu yönü, müminlere zaman ve mekan bilinci kazandırmaktadır. Müminin Allah'a kulluk yolculuğunda zamanın ve mekanın değerli bir imkan olduğunu hatırlatmaktadır.' diye konuştu.

Bünyesinde pek çok hikmet ve güzelliği barındıran hac ibadetinin aynı zamanda bir tevhit ve vahdet yolculuğu olduğunu vurgulayan Arpaguş, şöyle devam etti: 'Hac, aynı kitaba iman edenlerin, aynı peygamberi önder bilenlerin, aynı kıbleye yönelenlerin büyük bir aşk ve heyecanla bir araya geldikleri muazzam bir kardeşlik buluşmasıdır. Müminleri Allah'ın tevhit çağrısına ulaştıran bu eşsiz ibadet, Müslümanlara ümmet şuuru ve uhuvvet bilinci kazandırmaktadır. Irkı, dili, rengi ve ülkesi farklı milyonlarca Müslüman'ı aynı inanç ve duygularla bir araya getirmekte, vahdette buluşturmaktadır.'

Diyanet İşleri Başkanlığının 45 yılı aşkın süredir hac organizasyonunu düzenlediğini hatırlatan Arpaguş, 'Başkanlığımız, vatandaşlarımızın hac ibadetlerini en güzle şekilde yerine getirebilmesi için kapsamlı çalışmalar yapmakta ve bütün olasılıkları göz önünde bulundurarak herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için gerekli tüm tedbirleri almaktadır.' ifadelerini kullandı.