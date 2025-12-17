onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Elektronik
, Ev Yaşam
Günün Fırsatı: Pratikliğiyle Mutfakların Favorisi Olan Tristar Airfryer İndirimde!

etiket Günün Fırsatı: Pratikliğiyle Mutfakların Favorisi Olan Tristar Airfryer İndirimde!

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
17.12.2025 - 14:54

Mutfağınızda hem pratik hem sağlıklı pişirme çözümleri arıyorsanız, bütçeniz de sınırlıysa bu fırsat tam size göre! Amazon’da Tristar Airfryer XXL  modeli indirimli fiyatıyla öne çıkıyor. Gelin detaylara birlikte bakalım.

Bu içerik 17.12.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

4,5 litrelik geniş hazne kapasitesi sayesinde aynı anda büyük porsiyonlar hazırlayabilirsiniz.

4,5 litrelik geniş hazne kapasitesi sayesinde aynı anda büyük porsiyonlar hazırlayabilirsiniz.

Dondurulmuş gıdalardan taze sebzelere, et ve tavuk ürünlerinden kızartmalara kadar her şeyi kolayca pişirebilirsiniz.

Kızartma, ızgara, fırınlama gibi farklı pişirme seçeneklerini bir arada sunarak mutfakta çok yönlü kullanım sağlıyor.

Kızartma, ızgara, fırınlama gibi farklı pişirme seçeneklerini bir arada sunarak mutfakta çok yönlü kullanım sağlıyor.

80 - 200° zaman ve sıcaklık için analog kontrol paneli sayesinde kolay kullanım imkanı sunuyor.

1500 W gücündeki motoru sayesinde hızlı ve etkin pişirme yapıyor.

1500 W gücündeki motoru sayesinde hızlı ve etkin pişirme yapıyor.

Enerji Sınıfı A olmasıyla da enerji tasarrufu sağlıyor.

Geniş hazne, çok yönlü fonksiyonlar ve yüksek performans arıyorsanız Tristar Airfryer XXL, bugün 1.000 TL altı indirimli fiyatıyla mutfağınızın yeni yıldızı olmaya aday. 

Kullanıcı yorumu:

  • Analog saat ve derece ile oldukça kullanışlı, 3-4 kişilik aileler için yeterli çekmece büyüklüğü mevcut. tam bir f/p ürünü.

  • Tam bir fiyat performans ürünü, aşırı basit ve bir o kadar da kullanışlı

Linkini buraya bıraktım.

Yılın Son Fırsatları'nda yer alan indirimlere buradan göz atabilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın