Günün Fırsatı: Pratikliğiyle Mutfakların Favorisi Olan Tristar Airfryer İndirimde!
Mutfağınızda hem pratik hem sağlıklı pişirme çözümleri arıyorsanız, bütçeniz de sınırlıysa bu fırsat tam size göre! Amazon’da Tristar Airfryer XXL modeli indirimli fiyatıyla öne çıkıyor. Gelin detaylara birlikte bakalım.
Bu içerik 17.12.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
4,5 litrelik geniş hazne kapasitesi sayesinde aynı anda büyük porsiyonlar hazırlayabilirsiniz.
Kızartma, ızgara, fırınlama gibi farklı pişirme seçeneklerini bir arada sunarak mutfakta çok yönlü kullanım sağlıyor.
1500 W gücündeki motoru sayesinde hızlı ve etkin pişirme yapıyor.
