Günlerdir Ertelenen Temizlik Nihayet Başladı Playlisti

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
30.09.2025 - 18:04

O an geldi çattı. Göz ardı edilen tozlar, dağ gibi birikmiş çamaşırlar ve dağınık raflar... Günlerdir ertelenen temizlik maratonu nihayet başlıyor! 

Ama sakın motivasyonunu kaybetme, çünkü bu listeyle temizlik yapmak bir işkence değil, eğlenceli bir aktivite haline gelecek. İşte enerjini tavan yaptıracak ve bu temizlik maratonunda gücüne güç katacak şarkılar!

1. Queen - Don't Stop Me Now

2. Little Mix – Move

3. Mustafa Sandal - Aşka Yürek Gerek

4. Kenan Doğulu - Kandırdım

5. TARKAN - Şımarık

6. Hadise - Sıfır Tolerans

7. Lady Gaga – Bad Romance

8. Shakira – Hips Don’t Lie

9. Hepsi - Olmaz Oğlan

10. Edis - Dudak

11. Mabel Matiz – A Canım

12. ABBA - Gimme! Gimme! Gimme!

13. Mark Ronson ft. Bruno Mars – Uptown Funk

14. Rihanna – Don’t Stop The Music

Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
