Günlerdir Ertelenen Temizlik Nihayet Başladı Playlisti
O an geldi çattı. Göz ardı edilen tozlar, dağ gibi birikmiş çamaşırlar ve dağınık raflar... Günlerdir ertelenen temizlik maratonu nihayet başlıyor!
Ama sakın motivasyonunu kaybetme, çünkü bu listeyle temizlik yapmak bir işkence değil, eğlenceli bir aktivite haline gelecek. İşte enerjini tavan yaptıracak ve bu temizlik maratonunda gücüne güç katacak şarkılar!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Queen - Don't Stop Me Now
2. Little Mix – Move
3. Mustafa Sandal - Aşka Yürek Gerek
4. Kenan Doğulu - Kandırdım
5. TARKAN - Şımarık
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Hadise - Sıfır Tolerans
7. Lady Gaga – Bad Romance
8. Shakira – Hips Don’t Lie
9. Hepsi - Olmaz Oğlan
10. Edis - Dudak
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Mabel Matiz – A Canım
12. ABBA - Gimme! Gimme! Gimme!
13. Mark Ronson ft. Bruno Mars – Uptown Funk
14. Rihanna – Don’t Stop The Music
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın