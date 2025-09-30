Günlerdir Ertelenen Temizlik Nihayet Başladı Playlisti

O an geldi çattı. Göz ardı edilen tozlar, dağ gibi birikmiş çamaşırlar ve dağınık raflar... Günlerdir ertelenen temizlik maratonu nihayet başlıyor!

Ama sakın motivasyonunu kaybetme, çünkü bu listeyle temizlik yapmak bir işkence değil, eğlenceli bir aktivite haline gelecek. İşte enerjini tavan yaptıracak ve bu temizlik maratonunda gücüne güç katacak şarkılar!