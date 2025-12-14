onedio
Güneş Sistemi'ndeki Diğer Tüm Gezegenlerden Daha Fazla Yanardağa Sahip Olan Gezegen Hangisi?

Güneş Sistemi'ndeki Diğer Tüm Gezegenlerden Daha Fazla Yanardağa Sahip Olan Gezegen Hangisi?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
14.12.2025 - 22:18

14 Aralık Pazar günü yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster bölümünde bu kez yarışmacıya 500 bin TL değerinde bir soru soruldu. Bu kez astronomi ve uzay bilgisine dair dikkat çekici bir soru izleyicilerin karşısına çıktı. Yarışmacıya 'Güneş Sistemi'ndeki Diğer Tüm Gezegenlerden Daha Fazla Yanardağa Sahip Olan Gezegen Hangisi?' sorusu soruldu!

İşte merak edilen bu sorunun cevabı!

Güneş Sistemi'ndeki Diğer Tüm Gezegenlerden Daha Fazla Yanardağa Sahip Olan Gezegen Hangisi?

Güneş Sistemi'ndeki Diğer Tüm Gezegenlerden Daha Fazla Yanardağa Sahip Olan Gezegen Hangisi?

A: Merkür

B: Venüs

C: Dünya

D: Mars

Doğru Cevap: B, Venüs

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
