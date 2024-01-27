Güçlü Kadınların Yolculuğu: İlk Kürtaj Yasası ve Haklarının Dirilişi
Güçlü Kadınların Yolculuğu: İlk Kürtaj Yasası ve Haklarının Dirilişi
Kürtaj tarih boyunca çokça tartışılan bir konu olmuştur. Modern siyaset öncesinde, din genellikle toplumu idare eden temel bir sistemdi ve birçok dinde kürtajın en büyük günahlardan biri olduğu yazılıydı. Ancak, toplumlar geliştikçe, dini inançlara bağlı bir yaşam tarzını reddedip bağımsız bir hayatı tercih etmeye başladılar, bu da dünya çapında ya da en azından 19. yüzyılda batı dünyasında kürtajın normalleşmesine yol açtı. İçeriğimizin devamı için...👇
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1821 yılında Connecticut'ta, kadınlara kürtaja neden olan ilaçları sağlayan kişilere ceza verilmesini öngören bir yasa kabul edildi.
Amerika Birleşik Devletleri'nde, ilk kürtajla ilgili yasa iddia edildiğine göre 1821'de Connecticut'ta Ammi Rogers'ın yargılanmasıyla ilgili prosedür ve maddi zorlukların bir sonucu olarak kabul edildi.
19. yüzyıl Amerika'sında kürtajın sağlık sorunları ve yasal skandallar:
Kürtajı yasaklayan yasa, Arizona'nın 1912 yılında eyalet olmasından on yıldan fazla bir süre önce oluşturulmuştur.
Roe v. Wade: Amerika'da kürtaj yasalarını belirleyen dönüm noktası kararı...
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