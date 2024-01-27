Güçlü Kadınların Yolculuğu: İlk Kürtaj Yasası ve Haklarının Dirilişi

Her ne kadar 19. yüzyılda kürtajla ilgili olarak, hamile kadınların sağlık sorunlarına yol açan ve hatta bazı durumlarda önemli sağlık sorunları olan çocukların doğmasına neden olan kürtaj ilaçlarının kötü uygulanması gibi birçok sorun yaşanmış olsa da, şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana gelen büyük yasal skandalla birlikte, kürtajın yasaklanmasının yasadışı prosedürleri ve karaborsada satılan ilaçları nasıl durduracağı konusunda büyük bir tartışma yaşanmaktadır. Aynı ideoloji 1821 yılında Connecticut'ta kabul edilen yasa için de geçerliydi, zira yasa sadece tek bir eyalette uygulanıyordu, dolayısıyla basit çözüm komşu eyaletlere gidip kürtaj yaptırmaktı. Ancak bu yasa, Amerika genelinde kürtajla ilgili mevcut yasal mücadelede kullanılabilir. İlginçtir ki Arizona eyaleti 121 yıllık bir yasayı kürtajı tamamen yasaklamak için kullanmıştı.