Görselde Gördüğün İlk Şeye Göre Beyninin Hangi Tarafı Daha Baskın Çalışıyor?
Bilim, beynimizin sağ ve sol lobları arasında belirgin bir iş bölümü olduğunu söylüyor. Sağ lob, yaratıcılığın ve hayal gücünün merkeziyken, sol lob ise mantık ve analitik düşüncenin ev sahibi. Fakat bu ikili arasında senin için hangisi daha baskın? Bir resme ilk bakışta hangi detayların dikkatini çektiği, belki de beyninin hangi tarafının daha aktif olduğunu anlamamıza yardımcı olabilir.
Haydiii teste!
Sen bu görselde ilk olarak ne görüyorsun?
Sağ Beyin
Sol Beyin
