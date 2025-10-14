onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Gökyüzü Geçişleri: Estetik ve İş Birliğinde Yeni Dönem

etiket Gökyüzü Geçişleri: Estetik ve İş Birliğinde Yeni Dönem

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
14.10.2025 - 18:56

Venüs'ün Terazi Burcuna Geçişi 

Etkiler: Venüs, Terazi burcuna girerek ilişki dili, estetik algı ve iş birliği konularını güçlendiriyor. Bu geçiş, dünya genelinde diplomasi, toplumsal etkileşim ve ortak projelerde daha zarif ve dengeli yaklaşımların arayışına geçiş anlamı taşıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Plüton'un Doğrudan Harekete Geçmesi

Plüton'un Doğrudan Harekete Geçmesi

Etkiler: Plüton’un retro halden doğrudan harekete geçmesi, yeraltı ve bastırılmış temaların görünür hale gelmeye başlamasını işaret ediyor. Küresel düzeyde güç dengeleri, denetim mekanizmaları ve teknolojik dönüşümler gündeme gelebilir. Bu geçiş, kişisel ve toplumsal sorumluluk, gizli kalmış güç yapılarıyla yüzleşme ve yeniden inşa etme vurgularını taşıyor.

🌍 Dünya Üzerindeki Etkiler 

Plüton’un ileri hareketi, 2023’ten bu yana süregelen “güç, otorite ve yapı dönüşümü” döngüsünü yeni bir aşamaya taşıyor. 

  • Küresel ölçekte: Finans sistemleri, yönetim modelleri, hükümetler arası dengeler ve güvenlik politikaları yeniden tanımlanıyor. Plüton’un Oğlak’taki son doğrudan hareketi, “eski sistemlerin son sınavını” getiriyor. 

  • Ekonomik yapılar, çok uluslu şirketler, askeri stratejiler ve dijital denetim sistemlerinde köklü kararlar alınabilir. 

  • Toplumlar düzeyinde “kontrol ve özgürlük” çatışması net biçimde görünür hale gelecek. Birçok ülkede eski güçlerin tutunmaya çalışması ile yeni düzenin doğuşu arasında keskin bir geçiş yaşanacak.

🇹🇷 Türkiye’ye Etkileri

🇹🇷 Türkiye’ye Etkileri

Plüton’un ileri hareketi Türkiye’nin astrolojik haritasında 7. ev (dış ilişkiler, ittifaklar, açık düşmanlıklar ve diplomatik bağlar) temalarını aktive ediyor. 

  • Dış politikada yeni müzakereler, anlaşmalar veya ortaklıklar gündeme gelebilir. Özellikle Avrupa ve komşu ülkelerle ilişkilerde “gizli kalan” konular açığa çıkabilir. 

  • Ekonomik reform, hukuk sisteminde yeniden yapılanma ve güvenlik politikalarında “sert ama yapıcı” kararlar alınabilir. 

  • Toplum genelinde “adalet” ve “hak arayışı” enerjisi yoğunlaşırken, yöneticilerle halk arasındaki güç dengesinde yeni bir denge aranabilir. 

💫 Bireysel Yaşamlar Üzerinde Etkiler 

Plüton’un ileri hareketi, kişisel dönüşüm, güç kazanma, kontrol alanlarını bırakma ve içsel otoriteyi yeniden tanımlama süreçlerini başlatır. 

Bu dönem: 

  • Eski korkularla yüzleşmek, geçmişte bastırılan öfke veya çaresizlik duygularını dönüştürmek için güçlü bir fırsattır. 

  • “Kontrol etme” dürtüsü yerini “güvene” bırakmalıdır. Çünkü Plüton artık bizden, kendi gücümüzü “doğal ve etik biçimde” kullanmamızı ister. 

  • Meslek ve kariyer alanında kalıcı değişimlere, otoriteyle ilişkide sınavlara işaret eder. 

  • Sağlık açısından: bedensel dayanıklılık, hücresel yenilenme, ruhsal arınma temaları güçlenir. Özellikle detoks, terapi, nefes ve bilinçaltı çalışmaları desteklenir. 

🔄 Ruhsal ve Kolektif Dönüşüm Teması 

Plüton’un ileri hareketi, 2024–2025 döneminde “yıkım ve yeniden doğuş” olarak yaşanan süreçlerin artık bilinçli bir inşaya dönüşmesi anlamına gelir. 

Artık “eski benliğin külleri” içinden yeni bir öz doğuyor. 

Bu, bireysel olarak da şunu simgeler: 

“Artık güç sende; ama onu nasıl kullanacağını evren izliyor.”

Güneş ve Hirkanus (Chiron) Karşıtlığı

Güneş ve Hirkanus (Chiron) Karşıtlığı

Tarih: 17 Ekim 

Etkiler: Güneş ile Hirkanus arasında beliren karşıtlık etkisi, ilişkiler, değerler ve bireysel güç konularını öne çıkarıyor. Bu dönemde ilişkilerde denge arayışı ve içsel güç dönüşümü önem kazanabilir. 

Ayın Haftalık Döngüleri 

Ayın haftanın günlerine göre işlevsel döngüleri, örneğin ay başlangıcında duygusal dikkat istemesi, hafta ilerledikçe mental netlik ve karar verme tonlarının yükselmesi gibi etkiler yaratıyor. 

Dünya Genelinde Etkiler 

Venüs’ün Terazi burcuna geçişiyle birlikte ilişki dili, estetik algı ve iş birliği güçleniyor. Bu, dünya genelinde diplomasi, toplumsal etkileşim ve ortak projelerde daha zarif ve dengeli yaklaşımların arayışına geçiş anlamı taşıyor. Plüton’un doğrudan harekete geçmesiyle yeraltı, bastırılmış temalar ve dönüşüm süreçleri görünür hale geliyor. Küresel düzeyde güç dengeleri, denetim mekanizmaları ve teknolojik dönüşümler gündeme gelebilir. 

Türkiye’ye ve Yerel Düzeye Yansımalar 

Türkiye’de ilişkiler alanında denge arayışı daha ön planda olacak. Özellikle ortaklıklar, hukuk-adilik meseleleri, sanat ve kültür aracılığıyla görünürlük kazanabilir. Güç, otorite ve denetim konularında kritik noktalar gözlenebilir. Bu dönem, kapalı kapılar ardında yürütülen süreçlerin ekonomik, siyasal ya da kurumsal daha görünür hale gelmesiyle bağlantılı. Yerel topluluklarda bağışıklık sistemleri gibi sosyal yapılar, yardımlaşma, adalet duygusu ve estetik/kültürel dönüşüm motifleri önem kazanacak.

Bireysel Yaşamlarımızdaki Etkiler

Bireysel Yaşamlarımızdaki Etkiler

Bu hafta ilişkiler alanında güzellik, denge ve adalet arayışı ile içsel güç dönüşümü arasında bir denge kurma meselesi olabilir. Eski bir ortaklık ya da iş ilişkisi yeniden değerlendirilebilir; estetik ya da yaratıcı yanlarını güçlendirme isteği artabilir. Bilinçaltı, bastırılmış duygu ve güçsüzlük hissi gibi alanlarda çalışmalar yapmak, Plüton etkisi açısından verimli olacaktır. Karar verme, konuşma, değeri tarif etme konuları bu hafta daha canlı olabilir. Sağlık açısından stresle başa çıkmak, fiziki olarak duruş ve yaşam ritmini gözden geçirmek önemlidir. 

Özet 

13-19 Ekim haftası, ilişki ve değerler alanında zarafet, sistemsel dönüşüm ve bilinçli kararlar üçlüsünü taşıyor. Dünyada toplumsal dönüşüm ile bireysel yaşamın içsel dönüşümü arasında paralellikler kurulabilir. Türkiye özelinde ise güç dengeleri, adalet algısı ve estetik/kültürel alanlar dikkat çekici olacak. Kişisel harita ve yaşam eksenlerinize göre bu geçişler hangi alanlarda etkili olabilir, birlikte değerlendirebiliriz. 

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.  

AstrodehA

Facebook

Web

Instagram 

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam