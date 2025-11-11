Gece Uyurken Arkada Neden Bir Şeyler Çalmalı?
Gece uyurken arkada neden bir şeyler çalmalı? Bunun beynimize ve bize etkileri neler? İşte bu içeriğimizde uyurken neden zaman zaman arkada bir şeyler çalması gerektiğine odaklanıyoruz. Hazırsan hadi bakalım başlıyoruz!
1. Stresi hafifletir.
2. Uykuya dalmanı kolaylaştırır.
3. Gece kaygılarını azaltır.
4. Daha derin bir uyku sağlar.
5. Beynindeki fırtınaları yavaşlatır.
6. Günün son anını bir ritüele dönüştürür.
7. Hafızayı ve duyguları güçlendirir.
8. Tekrarlayan düşüncelerden uzaklaştırır.
9. Uyandığında daha huzurlu hissedersin.
10. Vücudunu rahatlatır.
