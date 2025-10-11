onedio
Gazzeli Kadının "Savaş Bitti" Videosunun Türkçe Çevirisi Tartışma Konusu Oldu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.10.2025 - 14:17

Sosyal medyada hızla yayılan bir video, kısa sürede gündemin merkezine oturdu. Bir Gazzeli kadının 'Savaş bitti' diyerek paylaştığı görüntüdeki otomatik Türkçe çeviri, tepkilerin odağı oldu. Instagram'ın 'War is over' sözlerini 'Bitmedi tatlım, bu daha başlangıç' olarak çevirdiği görüldü.

İşte o görüntüler...

Bahsi geçen çeviri şu şekilde 👇🏻

Çeviri, sosyal medyada tepkilerin odak noktası oldu.

Fransızcada da benzer bir durum yaşandı.

Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
