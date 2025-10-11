Gazzeli Kadının "Savaş Bitti" Videosunun Türkçe Çevirisi Tartışma Konusu Oldu
Sosyal medyada hızla yayılan bir video, kısa sürede gündemin merkezine oturdu. Bir Gazzeli kadının 'Savaş bitti' diyerek paylaştığı görüntüdeki otomatik Türkçe çeviri, tepkilerin odağı oldu. Instagram'ın 'War is over' sözlerini 'Bitmedi tatlım, bu daha başlangıç' olarak çevirdiği görüldü.
İşte o görüntüler...
Bahsi geçen çeviri şu şekilde 👇🏻
Çeviri, sosyal medyada tepkilerin odak noktası oldu.
Fransızcada da benzer bir durum yaşandı.
