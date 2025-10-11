Gazzeli Kadının "Savaş Bitti" Videosunun Türkçe Çevirisi Tartışma Konusu Oldu

Sosyal medyada hızla yayılan bir video, kısa sürede gündemin merkezine oturdu. Bir Gazzeli kadının 'Savaş bitti' diyerek paylaştığı görüntüdeki otomatik Türkçe çeviri, tepkilerin odağı oldu. Instagram'ın 'War is over' sözlerini 'Bitmedi tatlım, bu daha başlangıç' olarak çevirdiği görüldü.

İşte o görüntüler...