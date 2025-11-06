onedio
article/share
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde İlk 8'e Girme İhtimali Hesaplandı

Oğuzhan Kaya
06.11.2025 - 12:46

Galatasaray Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Hollanda ekibi Ajax'ı deplasmanda 3-0'la geçerek dört maçta üç galibiyet kazanmış oldu. Bu üç maçta 9 puan kazanan sarı kırmızılıların bir üst tur hayali ise gerçekleşmeye çok yakın. X'in başarılı spor hesaplarından Ülke Puanı Galatasaray'ın ilk 8 ve ilk 24'e girme ihtimallerini hesapladı. Galatasaray'ın üst tura çıkma şansını paylaştı.

Biliyorsunuz UEFA'nın yıllardır tartışılan yeni Şampiyonlar Ligi formatı iki yıldır futbolseverlerin hayatında.

Bu sezon Galatasaray'ın da bulunduğu devler liginde ilk 8 maçını yapan takımlar ortak bir puan tablosuna dahil oluyor ve 36 katılımcıdan en üstte bitiren ilk 24 takım bir üst tura çıkıyor. Ancak ligi ilk sekizde bitiren takımlar doğrudan üst tura çıkarken 9 ve 24. sıradaki takımlar ise aralarında maç yapıp son 16'ya dahil oluyor. O yüzden sekizinci sırada olmakla dokuzuncu sırada olmanın farkı büyük.

Ülke Puanı isimli hesap da aldığı üç galibiyetle 9. sıraya yerleşen Galatasaray'ın üst tur ihtimallerini değerlendirdi.

Hesaba göre 'Devler liginde sezonun yarısını geride bıraktık. Bu sonuçların ardından temsilcimiz Galatasaray'ın ilk 8 ihtimali %10'a dayandı.

Galatasaray'ın 9-24 arasında yer alma ihtimali %89,4 iken; elenme ihtimali ise sadece binde 6'

Şu an yüksek bir puanı olmasına rağmen Galatasaray'ın ilk 8 ihtimalinin düşük olması zorlu fikstüre bağlanıyor.

Tabii sarı kırmızılıların ilk 24'e girerek play off aşamasına geçme ihtimali de bir o kadar yüksek. Tabii lig aşamasında üstte bitiren takımların sıralaması da önemli olduğu için atılacak hatta yenilmeyecek bir gol de play off'taki muhtemel rakip için önem taşıyor.

