Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde İlk 8'e Girme İhtimali Hesaplandı

Bu sezon Galatasaray'ın da bulunduğu devler liginde ilk 8 maçını yapan takımlar ortak bir puan tablosuna dahil oluyor ve 36 katılımcıdan en üstte bitiren ilk 24 takım bir üst tura çıkıyor. Ancak ligi ilk sekizde bitiren takımlar doğrudan üst tura çıkarken 9 ve 24. sıradaki takımlar ise aralarında maç yapıp son 16'ya dahil oluyor. O yüzden sekizinci sırada olmakla dokuzuncu sırada olmanın farkı büyük.