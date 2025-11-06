Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde İlk 8'e Girme İhtimali Hesaplandı
Galatasaray Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Hollanda ekibi Ajax'ı deplasmanda 3-0'la geçerek dört maçta üç galibiyet kazanmış oldu. Bu üç maçta 9 puan kazanan sarı kırmızılıların bir üst tur hayali ise gerçekleşmeye çok yakın. X'in başarılı spor hesaplarından Ülke Puanı Galatasaray'ın ilk 8 ve ilk 24'e girme ihtimallerini hesapladı. Galatasaray'ın üst tura çıkma şansını paylaştı.
Biliyorsunuz UEFA'nın yıllardır tartışılan yeni Şampiyonlar Ligi formatı iki yıldır futbolseverlerin hayatında.
Ülke Puanı isimli hesap da aldığı üç galibiyetle 9. sıraya yerleşen Galatasaray'ın üst tur ihtimallerini değerlendirdi.
Şu an yüksek bir puanı olmasına rağmen Galatasaray'ın ilk 8 ihtimalinin düşük olması zorlu fikstüre bağlanıyor.
