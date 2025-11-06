Galatasaray'ın Ajax Galibiyeti Dış Basında Nasıl Yankı Buldu?

Yorumcu Kenneth Perez: 'Ajax, Ajax futboluna dönmek istiyordu ama hiç bu kadar uzak olmamıştı. 0-3'le ezildiler, Hollanda'nın en büyük kulübü için trajik' dedi.

Youri Moulder ise 'Galatasaray'daki her oyuncu, Ajax'takilerden daha iyi. Takım olarak mükemmel oynamaları lazım ama Ajax şu halde bunu başaramıyor' diyerek Ajax'ı eleştirdi.

De Telegraaf ise 'Ajax bataklığa daha derin batıyor: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Amsterdamlıları eziyor' yorumuyla, yenilgiyi 'yeni bir utanç' olarak tanımladı.