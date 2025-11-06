onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Galatasaray'ın Ajax Galibiyeti Dış Basında Nasıl Yankı Buldu?

Galatasaray'ın Ajax Galibiyeti Dış Basında Nasıl Yankı Buldu?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
06.11.2025 - 10:04

Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Galatasaray deplasmanda 3-0'lık skorla rahat geçti. Osimhen'in üç gol atarak yıldızlaştığı maçın sonucuyla beraber Galatasaray puanını 9'a çıkardı ve son 24 için büyük bir avantaj yakaladı. Tabii bu üç farklı galibiyetin başta Hollanda olmak üzere dış basında da yankıları oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

BBC Sport: "Osimhen'in hat-trick'i Ajax'a dördüncü Şampiyonlar Ligi yenilgisini yaşattı"

BBC Sport: "Osimhen'in hat-trick'i Ajax'a dördüncü Şampiyonlar Ligi yenilgisini yaşattı"

İngiliz basını Ajax'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki kötü gidişatını vurgularken Galatasaray'ın da aldığı 3 galibiyetle yükselişte olduğuna yer verdi.

Reuters: "Kolay bir zafer"

Reuters: "Kolay bir zafer"

'Galatasaray santraforu Osimhen'in ikinci yarı hat-trick'i, dipteki Ajax'a karşı rahat bir 3-0 deplasman galibiyeti sağladı' diyerek, maçı 'kolay bir zafer' olarak tanımladı ve Ajax'ın çaresizliğini vurguladı.

Amerikan ESPN ise Osimhen'in gol krallığı yarışında Kane, Mbappé ve Haaland'ı geride bırakmasını ön plana çıkardı.

İngiliz The Guardian Galatasaray'ın 3-0'lık zaferini Ajax'ın çöküşüyle bağdaştırdı. Osimhen'in gollerini 'Ajax'ı bitiren darbeler' olarak betimledi.

Hollanda basını tepkileri ise şöyle;

Hollanda basını tepkileri ise şöyle;

Yorumcu Kenneth Perez: 'Ajax, Ajax futboluna dönmek istiyordu ama hiç bu kadar uzak olmamıştı. 0-3'le ezildiler, Hollanda'nın en büyük kulübü için trajik' dedi. 

Youri Moulder ise 'Galatasaray'daki her oyuncu, Ajax'takilerden daha iyi. Takım olarak mükemmel oynamaları lazım ama Ajax şu halde bunu başaramıyor' diyerek Ajax'ı eleştirdi.

De Telegraaf ise 'Ajax bataklığa daha derin batıyor: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Amsterdamlıları eziyor' yorumuyla, yenilgiyi 'yeni bir utanç' olarak tanımladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
5
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın