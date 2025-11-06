Galatasaray'ın Ajax Galibiyeti Dış Basında Nasıl Yankı Buldu?
Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Galatasaray deplasmanda 3-0'lık skorla rahat geçti. Osimhen'in üç gol atarak yıldızlaştığı maçın sonucuyla beraber Galatasaray puanını 9'a çıkardı ve son 24 için büyük bir avantaj yakaladı. Tabii bu üç farklı galibiyetin başta Hollanda olmak üzere dış basında da yankıları oldu.
BBC Sport: "Osimhen'in hat-trick'i Ajax'a dördüncü Şampiyonlar Ligi yenilgisini yaşattı"
Reuters: "Kolay bir zafer"
Hollanda basını tepkileri ise şöyle;
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
