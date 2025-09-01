Galatasaray’dan Uğurcan Çakır Hamlesi: Trabzonspor Taraftarları Protesto İçin Toplandı
Avrupa’da transferin bitmesine sayılı saatler kala Galatasaray’ın, Trabzonspor’un kalecisi Uğurcan Çakır için bir kez daha hamle yaptığı iddia ediliyor. Galatasaray ile Trabzonspor başkanları arasında yapılan görüşmelerde konuşulan bonservis bedeli ise yaklaşık 25 milyon euro.
Öte yandan Haber 61 isimli yerel medyanın paylaşımını göre Uğurcan Çakır’ın satılmasını istemeyen Trabzonspor taraftarları tesislerin önünde toplanarak protesto gösteri yaptı.
Yaklaşık 14 yıl sonra Fernando Muslera’nın ayrılığı ile kaleci transferi için kolları sıvayan Galatasaray henüz bir isimle anlaşmış değil.
Öte yandan Trabzonspor taraftarlarının da Uğurcan Çakır’ın transferini engellemek için tesislerin önünde toplandığı öğrenildi.
Beyaz Futbol ekibinden Mehmet Batuhan Ağır'ın iddiası
