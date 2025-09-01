onedio
Galatasaray’dan Uğurcan Çakır Hamlesi: Trabzonspor Taraftarları Protesto İçin Toplandı

Galatasaray'dan Uğurcan Çakır Hamlesi: Trabzonspor Taraftarları Protesto İçin Toplandı

İsmail Kahraman
01.09.2025 - 23:15
01.09.2025 - 23:15

Avrupa’da transferin bitmesine sayılı saatler kala Galatasaray’ın, Trabzonspor’un kalecisi Uğurcan Çakır için bir kez daha hamle yaptığı iddia ediliyor. Galatasaray ile Trabzonspor başkanları arasında yapılan görüşmelerde konuşulan bonservis bedeli ise yaklaşık 25 milyon euro.

Öte yandan Haber 61 isimli yerel medyanın paylaşımını göre Uğurcan Çakır’ın satılmasını istemeyen Trabzonspor taraftarları tesislerin önünde toplanarak protesto gösteri yaptı.

Yaklaşık 14 yıl sonra Fernando Muslera’nın ayrılığı ile kaleci transferi için kolları sıvayan Galatasaray henüz bir isimle anlaşmış değil.

Yaklaşık 14 yıl sonra Fernando Muslera’nın ayrılığı ile kaleci transferi için kolları sıvayan Galatasaray henüz bir isimle anlaşmış değil.

Galatasaray’ın, daha önce de transfer etmek istediği ancak teklifinin kabul edilmediği milli futbolcu Uğurcan Çakır için yeniden harekete geçtiği iddia edildi. İddiaya göre Galatasaray’ın Başkanı Dursun Özbek ile Trabzonspor’un Başkanı Ertuğrul Doğan arasındaki görüşmelerde konuşulan bonservisi ücreti 25 milyon euro civarında.

Öte yandan Trabzonspor taraftarlarının da Uğurcan Çakır’ın transferini engellemek için tesislerin önünde toplandığı öğrenildi.

Beyaz Futbol ekibinden Mehmet Batuhan Ağır'ın iddiası

Beyaz Futbol ekibinden Mehmet Batuhan Ağır'ın iddiası
'Uğurcan Çakır’ın satılması durumunda Fatih Tekke ve ekibi komple istifa etmeyi düşünüyor.'

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
