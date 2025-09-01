onedio
Mauro Icardi'den Kerem Aktürkoğlu Paylaşımı: "Daha 4'ü Almadan 5. Yıldız ile Övünüyorlar”

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.09.2025 - 22:29

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Instagram’dan Kerem Aktürkoğlu’nun 5 yıldızlı Fenerbahçe formalı fotoğrafını paylaşarak, “Henüz 4’ü alamadılar ama 5’le övünüyorlar. Biz ise tek ve eşisiz.” ifadelerini kullandı.

Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi’nin bugün yaptığı Metin Oktay paylaşımı ile Kerem Aktürkoğlu’na gönderme yaptığı iddia edilmişti.

Icardi akşam saatlerinde ise Instagram hesabından direk Kerem Aktürkoğlu’nun fotoğrafını paylaştı. Kerem’in 5 yıldızlı Fenerbahçe formasıyla fotoğrafını paylaşan Arjantinli golü, “Henüz 4’ü alamadılar ama 5’le övünüyorlar. Biz ise tek ve eşisiz.” ifadelerini kullandı.

Mauro Icardi’nin paylaşımı 👇

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
