Mauro Icardi'den Kerem Aktürkoğlu Paylaşımı: "Daha 4'ü Almadan 5. Yıldız ile Övünüyorlar”
Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Instagram’dan Kerem Aktürkoğlu’nun 5 yıldızlı Fenerbahçe formalı fotoğrafını paylaşarak, “Henüz 4’ü alamadılar ama 5’le övünüyorlar. Biz ise tek ve eşisiz.” ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi’nin bugün yaptığı Metin Oktay paylaşımı ile Kerem Aktürkoğlu’na gönderme yaptığı iddia edilmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mauro Icardi’nin paylaşımı 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın