Haberler
Dizi & Film
Fora'da Kubilay Aka'dan Yaşça Büyük Sevgiliyi Oynayan Şükran Ovalı'dan Yaş Farkı Sorusuna Net Cevap

Fora'da Kubilay Aka'dan Yaşça Büyük Sevgiliyi Oynayan Şükran Ovalı'dan Yaş Farkı Sorusuna Net Cevap

Merve Ersoy
Merve Ersoy
19.11.2025 - 12:40

Fora adlı oyunda Kubilay Aka ile partner olan Şükran Ovalı, sektörde yaygın olanın aksine bir role sahip. Oyunda Kubilay Aka'dan yaşça büyük sevgili rolünde oynayan Ovalı, gala gecesinde muhabirlerin kendisine sorduğu yaş farkı sorusuna da jet hızında cevap verdi.

Kaynak: Yeni100Yıl Magazin

Şükran Ovalı ve Kubilay Aka, Fora adlı tiyatro oyununda buluştu.

Şükran Ovalı ve Kubilay Aka, Fora adlı tiyatro oyununda buluştu.

Şerif Erol, Şenay Gürler, Aslı İnandık gibi isimlerin yer aldığı oyunun galası dün yapıldı. Dikkat çeken ve büyük ses getiren galada en çok konuşulan konulardan biri Şükran Ovalı'nın muhabirlere verdiği cevap oldu. Sektörde Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu, Kerem Bürsin ve Lizge Cömert gibi pek çok isim yaş farkından dolayı eleştiriliyordu.

Şükran Ovalı, Kubilay Aka'dan yaşça büyük sevgilisini canlandırdığı oyunla ilgili soruya net bir cevap verdi.

Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum.
