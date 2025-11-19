Fora'da Kubilay Aka'dan Yaşça Büyük Sevgiliyi Oynayan Şükran Ovalı'dan Yaş Farkı Sorusuna Net Cevap

Şerif Erol, Şenay Gürler, Aslı İnandık gibi isimlerin yer aldığı oyunun galası dün yapıldı. Dikkat çeken ve büyük ses getiren galada en çok konuşulan konulardan biri Şükran Ovalı'nın muhabirlere verdiği cevap oldu. Sektörde Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu, Kerem Bürsin ve Lizge Cömert gibi pek çok isim yaş farkından dolayı eleştiriliyordu.