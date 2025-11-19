Fora'da Kubilay Aka'dan Yaşça Büyük Sevgiliyi Oynayan Şükran Ovalı'dan Yaş Farkı Sorusuna Net Cevap
Fora adlı oyunda Kubilay Aka ile partner olan Şükran Ovalı, sektörde yaygın olanın aksine bir role sahip. Oyunda Kubilay Aka'dan yaşça büyük sevgili rolünde oynayan Ovalı, gala gecesinde muhabirlerin kendisine sorduğu yaş farkı sorusuna da jet hızında cevap verdi.
Kaynak: Yeni100Yıl Magazin
Şükran Ovalı ve Kubilay Aka, Fora adlı tiyatro oyununda buluştu.
Şükran Ovalı, Kubilay Aka'dan yaşça büyük sevgilisini canlandırdığı oyunla ilgili soruya net bir cevap verdi.
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
