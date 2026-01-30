onedio
Fenerbahçe Nijeryalı Futbolcu Ademola Lookman ile Anlaşmaya Vardı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.01.2026 - 15:34

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe bir süredir peşinde olduğu futbolcu Ademola Lookman ile anlaşmaya vardı. Ancak bonservis konusunda iki kulüp arasında bir anlaşmaya varılamadı. Atalanta ile Fenerbahçe arasında bonservis pazarlıklarında fark 5 milyon euroya indi.

Fenerbahçe sportif direktörü Devin Özek transfer çalışmaları için bir süredir İtalya'daydı.

İtalya'da Galatasaray'lı Victor Osimhen'in de milli takımdan arkadaşı olan Ademola Lookman ile anlaşmaya varıldı. Sabuncuoğlu'nun haberine göre Transfermarkt sitesine göre 35 milyon euro olan futbolcunun bonservisi konusunda iki tarafın da pazarlıktaki farkı kapandı.

Ademola Lookman kimdir?

1997 doğumlu İngiltere doğumlu Nijeryalı futbolcu Everton, RB Leipzig, Fulham ve Leicester City gibi takımlardan sonra 2022 yılında İtalyan ekibi Atalanta'ya transfer oldu. 2024 Afrika Yılın Futbolcusu seçilen isim hücumun her pozisyonunda oynayabiliyor. Lookman bu sezon ligde 12 maça çıkıp 2 gol attı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
