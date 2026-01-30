Fenerbahçe Nijeryalı Futbolcu Ademola Lookman ile Anlaşmaya Vardı
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe bir süredir peşinde olduğu futbolcu Ademola Lookman ile anlaşmaya vardı. Ancak bonservis konusunda iki kulüp arasında bir anlaşmaya varılamadı. Atalanta ile Fenerbahçe arasında bonservis pazarlıklarında fark 5 milyon euroya indi.
Fenerbahçe sportif direktörü Devin Özek transfer çalışmaları için bir süredir İtalya'daydı.
Ademola Lookman kimdir?
