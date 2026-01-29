onedio
Oyundan Çıkarılan Arda Güler Teknik Direktör Arbeloa'ya Tepki Gösterdi

Oğuzhan Kaya
29.01.2026 - 09:43

Milli futbolcu Arda Güler geçtiğimiz gün oynanan Benfica Real Madrid maçında forma giydi. 58. dakikada Mbappe'ye asist yapan Güler genel olarak iyi bir performans sergiledi. Ancak 78. dakikada kenarda kendi numarasını görünce sinirlerine hakim olamadı. Teknik direktör Arbeloa'ya 'Neden hep ben?' diye sitem dolu bir çıkış yapan milli futbolcunun o anları izleyicilerde şaşkınlık yarattı.

Dün gece son maçların aynı anda oynandığı Şampiyonlar Ligi'nde kaos dolu anlar yaşandı.

İlk 8 ve ilk 24'e girmenin önemli olduğu yeni formatta ilk 8 için mücadele eden Real Madrid ve ilk 24 için galibiyetten başka şansı olmayan Mourinho yönetimindeki Benfica, Portekiz'de karşı karşıya geldi. Benfica 90+7'de kalecisi Turbin'in kafa golüyle mucizevi bir şekilde ilk 24'e kalırken Real Madrid de ilk 8'den düşerek 9. sıraya geriledi.

Maçta Real Madrid adına olumlu işler yapan isimlerden biri de Arda Güler'di.

