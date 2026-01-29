Oyundan Çıkarılan Arda Güler Teknik Direktör Arbeloa'ya Tepki Gösterdi
Milli futbolcu Arda Güler geçtiğimiz gün oynanan Benfica Real Madrid maçında forma giydi. 58. dakikada Mbappe'ye asist yapan Güler genel olarak iyi bir performans sergiledi. Ancak 78. dakikada kenarda kendi numarasını görünce sinirlerine hakim olamadı. Teknik direktör Arbeloa'ya 'Neden hep ben?' diye sitem dolu bir çıkış yapan milli futbolcunun o anları izleyicilerde şaşkınlık yarattı.
Dün gece son maçların aynı anda oynandığı Şampiyonlar Ligi'nde kaos dolu anlar yaşandı.
Maçta Real Madrid adına olumlu işler yapan isimlerden biri de Arda Güler'di.
