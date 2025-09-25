Fenerbahçe’de Volkan Demirel Sesleri: Sadettin Saran’dan Volkan Demirel Sürprizi

Geçtiğimiz günlerde yapılan seçimle 7 yıllık Ali Koç dönemini sona erdiren ve sarı lacivertli kulübün yeni başkanı olan Sadettin Saran, Volkan Demirel ile bir görüşme gerçekleştirdi. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Sadettin Saran, Volkan Demirel ile görüştü. Samandıra ve Futbol operasyonunda yer almak üzere Demirel'e yöneticilik teklif etmeyi düşünüyor.

Ayrıca Sadettin Saran’ın Domenico Tedesco ve Devin Özek ile Zagreb dönüşünde bir araya geleceği ve ikiliyle toplantı yapacağı öğrenildi.