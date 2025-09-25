onedio
Fenerbahçe’de Volkan Demirel Sesleri: Sadettin Saran’dan Volkan Demirel Sürprizi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.09.2025 - 17:46

Fenerbahçe’nin yeni başkanı Sadettin Saran, mazbata sonrasında büyük bir sürpriz yapmaya hazırlanıyor. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Volkan Demirel ile görüşen Sadettin Saran, eski kaleciyi takımın futbol operasyonlarının başına geçirmek istiyor.

Geçtiğimiz günlerde yapılan seçimle 7 yıllık Ali Koç dönemini sona erdiren ve sarı lacivertli kulübün yeni başkanı olan Sadettin Saran, Volkan Demirel ile bir görüşme gerçekleştirdi. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Sadettin Saran, Volkan Demirel ile görüştü. Samandıra ve Futbol operasyonunda yer almak üzere Demirel'e yöneticilik teklif etmeyi düşünüyor.

İşte Yağız Sabuncuoğlu’nun haberinin detayları: “Sadettin Saran, Volkan Demirel ile görüştü. Samandıra ve Futbol operasyonunda yer almak üzere Demirel'e yöneticilik teklif etmeyi düşünüyor.”

Ayrıca Sadettin Saran’ın Domenico Tedesco ve Devin Özek ile Zagreb dönüşünde bir araya geleceği ve ikiliyle toplantı yapacağı öğrenildi.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Tehuti555

tedesco'yu gönderip volkan'ı gayet onun yerine getirme operasyonu tabi ki bu. üstümde adam istemem dedirterek istifa ettirip tazminattan yırtmaca. kurnazsın ... Devamını Gör