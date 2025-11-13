onedio
Favori Kokunu Tahmin Ediyoruz!

Ruh halin, karakterini, hatta yaşam tarzın sevdiğin kokular hakkında ipucu veriyor! Kimisi temiz kokularla ferahlamak ister, kimisi vanilya kokusunun sıcaklığını hissetmek... Peki senin enerjine en çok hangi koku yakışıyor? Birlikte bulalım. 👇

1. Sabah uyandığında hangi koku seni mutlu eder?

2. Yeni bir parfüm alırken tercihin hangisi olur?

3. Evinde hangi çiçeğin kokusu yayılsın istersin?

4. Söyle bakalım, yakın çevren seni genelde nasıl tanımlar?

5. Favori mevsimin hangisi?

6. Evinde kokulu mum yakacak olsan hangisini seçersin?

7. Hangisinin kokusu sana iyi geliyor?

8. Son olarak, en tahammül edemediğin koku hangisi?

Senin, sıcak ve samimi bir enerjin var bu yüzden seni yansıtacak en iyi koku vanilya! İnsanlar senin yanındayken huzur buluyor çünkü senin enerjin hem güven veriyor hem de samimi geliyor. Vanilya kokusu gibi tatlı bir havan var ama baymıyorsun; dozunda, kalıcı ve samimisin! Vanilya notalı parfümler, vanilyalı mum veya oda kokularını tercih edersen tam anlamıyla kendini bulmuş olursun!

Senin, biraz gizemli ve tarçın kokusu gibi kesin bir havan var. İlk başta soğuk görünsen de samimi oldukça sıcaklığın hissediliyor. Tarçın gibi sıcak bir enerjin var; bulunduğun ortamda hemen fark yaratıyorsun. Ne çok tatlı ne çok keskin, tam kararında bir etki bırakıyorsun. Tıpkı tarçın kokusu gibi... Bu yüzden senin favori kokun kesinlikle tarçın!

Sen, girdiği her ortama neşe katan ve her daim güler yüzlü olmayı başaran birisin! Lavanta kokusu gibisin, temiz bir enerjin var ve ferahlık saçıyorsun. İnsanlar senin yanında kendini güvende hissediyor çünkü enerjin huzurlu ve samimiyetin gerçek! Lavanta gibi sade ama etkileyicisin; abartıya kaçmadan dikkat çekmeyi başarıyorsun. Parfümlerinde kesinlikle lavanta notalarını tercih etmelisin! Aynı zamanda evinde lavanta aromalı yumuşatıcı, yüzey temizleyici veya oda kokularına da yer verirsen, tüm enerjin anında eve yayılır!

