Favori Kokunu Tahmin Ediyoruz!
Ruh halin, karakterini, hatta yaşam tarzın sevdiğin kokular hakkında ipucu veriyor! Kimisi temiz kokularla ferahlamak ister, kimisi vanilya kokusunun sıcaklığını hissetmek... Peki senin enerjine en çok hangi koku yakışıyor? Birlikte bulalım. 👇
1. Sabah uyandığında hangi koku seni mutlu eder?
2. Yeni bir parfüm alırken tercihin hangisi olur?
3. Evinde hangi çiçeğin kokusu yayılsın istersin?
4. Söyle bakalım, yakın çevren seni genelde nasıl tanımlar?
5. Favori mevsimin hangisi?
6. Evinde kokulu mum yakacak olsan hangisini seçersin?
7. Hangisinin kokusu sana iyi geliyor?
8. Son olarak, en tahammül edemediğin koku hangisi?
Vanilya!
Tarçın!
Lavanta!
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio'da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
