Favori Kokunu Tahmin Ediyoruz!

Senin, sıcak ve samimi bir enerjin var bu yüzden seni yansıtacak en iyi koku vanilya! İnsanlar senin yanındayken huzur buluyor çünkü senin enerjin hem güven veriyor hem de samimi geliyor. Vanilya kokusu gibi tatlı bir havan var ama baymıyorsun; dozunda, kalıcı ve samimisin! Vanilya notalı parfümler, vanilyalı mum veya oda kokularını tercih edersen tam anlamıyla kendini bulmuş olursun!