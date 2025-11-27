Farklı İsimlerden Dinlediğimiz Yıldız Tilbe Şarkılarını İnceliyoruz!
Delikanlım, Vazgeçtim ve Emi gibi imza şarkıları olan Yıldız Tilbe'nin başka seslerden dinlediğimiz pek çok şarkısı var. Her bir ses de epey kıymetli. Aralarında Megastar Tarkan bile var!
Peki nedir bu şarkılar?
1. Tarkan - Kış Güneşi
2. Fatih Erkoç - Sensiz Olamam
3. Deniz Seki - Kop Gel Günahlarından
4. Hakan Altun - Sevemedim Ayrılığı
5. İbrahim Tatlıses - Seni Sana Bırakmam
6. Yaşar İpek - Bir Alo De
7. Gülben Ergen - Kandıramazsın Beni
8. Rober Hatemo - Senden Çok Var
