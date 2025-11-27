onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Farklı İsimlerden Dinlediğimiz Yıldız Tilbe Şarkılarını İnceliyoruz!

etiket Farklı İsimlerden Dinlediğimiz Yıldız Tilbe Şarkılarını İnceliyoruz!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
27.11.2025 - 19:01

Delikanlım, Vazgeçtim ve Emi gibi imza şarkıları olan Yıldız Tilbe'nin başka seslerden dinlediğimiz pek çok şarkısı var. Her bir ses de epey kıymetli. Aralarında Megastar Tarkan bile var!

Peki nedir bu şarkılar?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Tarkan - Kış Güneşi

2. Fatih Erkoç - Sensiz Olamam

3. Deniz Seki - Kop Gel Günahlarından

4. Hakan Altun - Sevemedim Ayrılığı

5. İbrahim Tatlıses - Seni Sana Bırakmam

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Yaşar İpek - Bir Alo De

7. Gülben Ergen - Kandıramazsın Beni

8. Rober Hatemo - Senden Çok Var

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın