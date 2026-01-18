onedio
Fark Etmeden Ezberlenen Şarkılar

etiket Fark Etmeden Ezberlenen Şarkılar

Aslı Uysal
Aslı Uysal
18.01.2026 - 12:01

Bazı şarkılar vardır adını bilmesen bile ağzına takılır. Sonra bir bakmışsın ki tüm şarkıyı ezberlemişsin... İşte bu listede de fark etmeden zihnimizin içinde dolanan ve hafızalarımızda yer edinen şarkıları listeledik!

1. The Police - Every Breath You Take

2. The Beatles - I Want To Hold Your Hand

3. ABBA - Angeleyes

4. Dido - Thank You

5. Queen - Don't Stop Me Now

6. Ray Charles - Hit The Road Jack

7. Glass Animals - Heat Waves

8. AURORA - Runaway

9. ZAYN - Dusk Till Dawn (Official Video) ft. Sia

10. Miley Cyrus - Angels Like You

Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
