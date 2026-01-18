Fark Etmeden Ezberlenen Şarkılar
Bazı şarkılar vardır adını bilmesen bile ağzına takılır. Sonra bir bakmışsın ki tüm şarkıyı ezberlemişsin... İşte bu listede de fark etmeden zihnimizin içinde dolanan ve hafızalarımızda yer edinen şarkıları listeledik!
1. The Police - Every Breath You Take
2. The Beatles - I Want To Hold Your Hand
3. ABBA - Angeleyes
4. Dido - Thank You
5. Queen - Don't Stop Me Now
6. Ray Charles - Hit The Road Jack
7. Glass Animals - Heat Waves
8. AURORA - Runaway
9. ZAYN - Dusk Till Dawn (Official Video) ft. Sia
10. Miley Cyrus - Angels Like You
