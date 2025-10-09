onedio
Exxen’in Yeni Dizisi “Karma”dan İlk Fragman Geldi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
09.10.2025 - 16:01

Sıradan hayatların içinde sıra dışı olaylar… “Karma” dizisi, sürprizlerle dolu hikayesi ve güçlü kadrosuyla Exxen’de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Anıl Çelik ve Serkan Dağlı’nın yer aldığı yapım, hem güldürecek hem şaşırtacak! Üstelik ilk fragman da yayınlandı.

Gelin detaylara birlikte bakalım.

Exxen, yine ses getirecek bir projeyi izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor!

Başrollerini Anıl Çelik ve Serkan Dağlı’nın paylaştığı, yapımcılığını PPH – Hitay Öztürk’ün üstlendiği “Karma” dizisi çok yakında ekranlarda olacak. Senaryosunu Serkan Dağlı ve Muammer Tali’nin kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ömer Baykul oturuyor.

Oyuncu kadrosu da adeta yıldızlar geçidi gibi!

Dizide Aslı Bekiroğlu, Çağdaş Onur Öztürk, Açelya Topaloğlu, Altan Erkekli, Onur Buldu, Nursel Köse, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya ve Gürhan Altundaşar gibi birbirinden güçlü isimler yer alıyor.

30’larının sonlarında, uzun süredir aynı evi paylaşan iki yakın arkadaşın hayatı dışarıdan bakıldığında gayet sıradan görünür. Ama o evin kapısından içeri girince işler bambaşka bir hal alır! Apartmandaki komşular, mahalledeki karakterler ve yaşanan beklenmedik olaylar, her yeni günü mini bir maceraya dönüştürür. “Karma”, tam da bu iç içe geçmiş hikayeleri mizah, dram ve bolca sürprizle harmanlayarak ekrana taşıyor.

İşte heyecan verici ilk fragmanı buradan izleyebilirsiniz:

Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
