Exxen’in Yeni Dizisi “Karma”dan İlk Fragman Geldi!
Sıradan hayatların içinde sıra dışı olaylar… “Karma” dizisi, sürprizlerle dolu hikayesi ve güçlü kadrosuyla Exxen’de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Anıl Çelik ve Serkan Dağlı’nın yer aldığı yapım, hem güldürecek hem şaşırtacak! Üstelik ilk fragman da yayınlandı.
Gelin detaylara birlikte bakalım.
Exxen, yine ses getirecek bir projeyi izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor!
Oyuncu kadrosu da adeta yıldızlar geçidi gibi!
İşte heyecan verici ilk fragmanı buradan izleyebilirsiniz:
