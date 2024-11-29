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Evinin Tam Şu An Ne Kadar Temiz Olduğunu Tahmin Ediyoruz!

etiket Evinin Tam Şu An Ne Kadar Temiz Olduğunu Tahmin Ediyoruz!

Well Ok Then
Well Ok Then - Onedio Üyesi
29.11.2024 - 10:31

Evdeki düzen her zaman kendimizi nasıl hissettiğimizin küçük bir yansımasıdır! Peki, senin evin şu an ne kadar temiz?

Haydi teste! 

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1. Öncelikle söyle bakalım, sabah uyandığında yatak toplama rutinin nasıl?

2. Peki evin farklı köşelerine baktığında yerlerde “unutulmuş” eşyalar görür müyüz?

3. Şimdi de temizlik araç ve gereçlerinin evinde nerede durduğunu öğrenelim!

4. Evini ne sıklıkla süpürüyorsun diye sorsak?

5. Misafir haber vermeden çıka gelse, evinin ilk hangi bölgesini toplaman gerekir?

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6. Buzdolabındaki en eski şey sence ne kadar süredir orada duruyordur?

7. Ayakkabılık veya antredeki ayakkabı sayısı ne durumda diye sorsak?

8. Son olarak evdeki koltuk veya yatak altlarına ne sıklıkla göz atarsın?

Tertemiz!

Evin adeta beş yıldızlı bir otel gibi! Senin için temizlik sadece bir zorunluluk değil, bir yaşam tarzı. Eşyaların her zaman yerli yerinde, her yüzey pırıl pırıl, evdeki tüm alanlar tertemiz ve düzenli. Büyük ihtimalle her şeyin belirli bir yeri var ve dışarıdan gelen biri bile evde bir şey arasa kolaylıkla bulur. Temizlik ve düzen, senin için belki de bir tür terapi gibi. Bu sayede evinde kendini her zaman rahat ve huzurlu hissediyorsun!

Gayet İyi!

Sen temizlikte altın oranı bulmuşsun! Evin gayet iyi durumda, hafif bir toz ya da göz ardı edilebilir ufak dağınıklıklar olabilir ama bu asla rahatsız edici bir seviyede değil. Yoğun iş temposuna ya da günlük hayatın koşturmacasına rağmen evine özen göstermeyi başarıyorsun. Sadece gerektiğinde biraz elden geçiriyorsun ve bu gayet yeterli oluyor. Hatta evine ani bir misafir çıka gelse, kısa bir toparlama ile her şey hazır! Evinin atmosferi hem rahatlatıcı hem de davetkâr.

Biraz Dağınık!

Evdeki yoğunluğun ve işlerin arasında belki temizlik biraz geri planda kalmış olabilir, ama sorun değil! Biraz dağınık ya da tozlanmış alanlar olabilir, ama düzenlemek için her zaman bir fırsat var. Belki ufak bir temizlik seansı, birkaç saatlik toparlama ile evini yine kendine göre bir düzene oturtabilirsin. Senin önceliğin temiz bir ortamdan ziyade daha rahat bir yaşam alanı gibi görünüyor. Zaten herkesin hayatında böyle dönemler olur, kim bilir belki de bugün o toparlanma günüdür!

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