Evinin Tam Şu An Ne Kadar Temiz Olduğunu Tahmin Ediyoruz!
Evinin Tam Şu An Ne Kadar Temiz Olduğunu Tahmin Ediyoruz!
Evdeki düzen her zaman kendimizi nasıl hissettiğimizin küçük bir yansımasıdır! Peki, senin evin şu an ne kadar temiz?
Haydi teste!
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1. Öncelikle söyle bakalım, sabah uyandığında yatak toplama rutinin nasıl?
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2. Peki evin farklı köşelerine baktığında yerlerde “unutulmuş” eşyalar görür müyüz?
3. Şimdi de temizlik araç ve gereçlerinin evinde nerede durduğunu öğrenelim!
4. Evini ne sıklıkla süpürüyorsun diye sorsak?
5. Misafir haber vermeden çıka gelse, evinin ilk hangi bölgesini toplaman gerekir?
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6. Buzdolabındaki en eski şey sence ne kadar süredir orada duruyordur?
7. Ayakkabılık veya antredeki ayakkabı sayısı ne durumda diye sorsak?
8. Son olarak evdeki koltuk veya yatak altlarına ne sıklıkla göz atarsın?
Tertemiz!
Gayet İyi!
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