Evinin Tam Şu An Ne Kadar Temiz Olduğunu Tahmin Ediyoruz!

Evin adeta beş yıldızlı bir otel gibi! Senin için temizlik sadece bir zorunluluk değil, bir yaşam tarzı. Eşyaların her zaman yerli yerinde, her yüzey pırıl pırıl, evdeki tüm alanlar tertemiz ve düzenli. Büyük ihtimalle her şeyin belirli bir yeri var ve dışarıdan gelen biri bile evde bir şey arasa kolaylıkla bulur. Temizlik ve düzen, senin için belki de bir tür terapi gibi. Bu sayede evinde kendini her zaman rahat ve huzurlu hissediyorsun!