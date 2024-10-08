Evin Kapısını Açmaya Başladığımız Anda Neden Sanki Günlerce Tutmuşçasına Çişimiz Gelir?

Hepimiz bir noktada yaşamışızdır: Evin kapısına kadar gayet iyiyizdir ama anahtarı tam cebimizden çıkarırken birden çişimiz gelir! Bu ani his nereden çıkıyor dersiniz?

Üstelik bu durumu Pavlov’un ünlü deneylerinden biriyle de ilişkilendirebiliriz.

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