Evet/Hayır Testine Göre Sen Yanlış İnsanları mı Seçiyorsun?

Evet/Hayır Testine Göre Sen Yanlış İnsanları mı Seçiyorsun?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
31.08.2025 - 14:01

Bazı insanlar hayatımıza bir ders olarak girer, bazıları ise iz bırakır. Ama ya hep aynı döngüde, sana iyi gelmeyen kişilere yöneliyorsan? Peki bu bir tesadüf mü, yoksa farkında olmadan seni incitecek insanlara mı çekiliyorsun?

1. Yeni tanıştığın insanlara çabuk güvenir misin?

2. Biri seni sürekli hayal kırıklığına uğratsa da ona şans vermeye devam eder misin?

3. Arkadaşlarının seni kullanıyor olabileceğini fark ettiğin hâlde görmezden geliyor musun?

4. İlişkide karşındaki seni küçümsese bile onun yanında kalıyor musun?

5. Sadece “yalnız kalmamak” için bazı insanlarla vakit geçirdiğin oluyor mu?

6. İnsanların söylediklerinden çok, nasıl hissettirdiklerine mi önem veriyorsun?

7. Sık sık "Bu sefer farklı olacak" diyerek aynı tarz insanlara yöneliyor musun?

8. Kırıldığında tepki göstermek yerine içine atıyor musun?

9. Bir ilişkiyi bitirmek yerine, düzeleceğine inanarak uzun süre tahammül eder misin?

10. Son olarak seni gerçekten seven birini, seni heyecanlandırmadığı için geri plana attığın oldu mu?

Maalesef, yanlış insanları seçiyorsun!

Maalesef, yanlış insanları seçiyorsun!

Hayatın romantik ya da dostane ilişkilerinde sık sık kalp kırıklığına uğrayan biri olduğunu fark ediyoruz. Belki de düşündüğünden daha fazla iyi niyetli ve sabırlı bir insansın. İnsanların hatalarını görmezden gelip, onlara bir şans daha vermeyi tercih ediyorsun. Ancak bu durum, zaman zaman senin duygusal yorgunluk yaşamanı ve yıpranmanı beraberinde getiriyor. Bununla birlikte, artık bazı durumları göz ardı etmemeyi, hayatındaki kırmızı bayrakları görmezden gelmemeyi öğrenmen gerekiyor. Unutma, herkesi kurtaramazsın ve bazen en önemli olan şey, kendini korumaktır. Bu süreçte, belki de en önemli adım, kendi değerini ve önemini anlaman olacak. Kendi duygusal sağlığını ve mutluluğunu her şeyin üzerinde tutmayı öğrenmelisin. Kendine olan saygını ve sevgini yitirmeden, başkalarına yardım etmeye çalışmanın ne kadar zor olduğunu anlamalısın.

Doğru insanları seçmeyi biliyorsun!

Doğru insanları seçmeyi biliyorsun!

Hayatının her anında içgüdülerinin sesini dinliyor ve insanları karakterlerine göre değerlendiriyorsun. Bu özelliğin sayesinde, kiminle derin bağlar kuracağını seçerken oldukça seçicisin. Bu, seni hayal kırıklığına uğratan insanlardan uzak tutuyor ve enerjini sadece hak eden kişilere yönlendirmene yardımcı oluyor. Kendi sınırlarını çok iyi biliyor ve bu sayede enerjini nereye yönlendireceğini de iyi biliyorsun. Bu farkındalığın, hayatına sadece güvenilir ve destekleyici insanları çekmeni sağlıyor. Bu sayede çevren, seni anlayan ve destekleyen insanlarla dolu. Kendi iç sesine güvenmen ve enerjini doğru yönlendirmen, hayatının her alanında sana pozitif etkiler sağlıyor.

