Evet/Hayır Testine Göre Sen Yanlış İnsanları mı Seçiyorsun?

Hayatın romantik ya da dostane ilişkilerinde sık sık kalp kırıklığına uğrayan biri olduğunu fark ediyoruz. Belki de düşündüğünden daha fazla iyi niyetli ve sabırlı bir insansın. İnsanların hatalarını görmezden gelip, onlara bir şans daha vermeyi tercih ediyorsun. Ancak bu durum, zaman zaman senin duygusal yorgunluk yaşamanı ve yıpranmanı beraberinde getiriyor. Bununla birlikte, artık bazı durumları göz ardı etmemeyi, hayatındaki kırmızı bayrakları görmezden gelmemeyi öğrenmen gerekiyor. Unutma, herkesi kurtaramazsın ve bazen en önemli olan şey, kendini korumaktır. Bu süreçte, belki de en önemli adım, kendi değerini ve önemini anlaman olacak. Kendi duygusal sağlığını ve mutluluğunu her şeyin üzerinde tutmayı öğrenmelisin. Kendine olan saygını ve sevgini yitirmeden, başkalarına yardım etmeye çalışmanın ne kadar zor olduğunu anlamalısın.