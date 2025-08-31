Evet/Hayır Testine Göre Sen Yanlış İnsanları mı Seçiyorsun?
Bazı insanlar hayatımıza bir ders olarak girer, bazıları ise iz bırakır. Ama ya hep aynı döngüde, sana iyi gelmeyen kişilere yöneliyorsan? Peki bu bir tesadüf mü, yoksa farkında olmadan seni incitecek insanlara mı çekiliyorsun?
1. Yeni tanıştığın insanlara çabuk güvenir misin?
2. Biri seni sürekli hayal kırıklığına uğratsa da ona şans vermeye devam eder misin?
3. Arkadaşlarının seni kullanıyor olabileceğini fark ettiğin hâlde görmezden geliyor musun?
4. İlişkide karşındaki seni küçümsese bile onun yanında kalıyor musun?
5. Sadece “yalnız kalmamak” için bazı insanlarla vakit geçirdiğin oluyor mu?
6. İnsanların söylediklerinden çok, nasıl hissettirdiklerine mi önem veriyorsun?
7. Sık sık "Bu sefer farklı olacak" diyerek aynı tarz insanlara yöneliyor musun?
8. Kırıldığında tepki göstermek yerine içine atıyor musun?
9. Bir ilişkiyi bitirmek yerine, düzeleceğine inanarak uzun süre tahammül eder misin?
10. Son olarak seni gerçekten seven birini, seni heyecanlandırmadığı için geri plana attığın oldu mu?
Maalesef, yanlış insanları seçiyorsun!
Doğru insanları seçmeyi biliyorsun!
