Evdeki Düzenini Anlat Burcunu Tahmin Edelim!
Evdeki düzen anlayışın, aslında burcunun gizli işaretlerini taşıyor! Rutinlerin, temizlik hızın ve eve yaklaşımın… Hepsi burcunu ele verir. Hazırsan, ev düzeninden yola çıkarak burcunu tahmin etmeye başlıyoruz!👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. İlk sorumuzla başlayalım! Sabah uyandığında yatağını toplama alışkanlığın nasıldır?
2. Yerleri nasıl silersen için rahat ediyor?
3. Temizliğin kolay olması amacıyla evde gereksiz eşya biriktirmemeye özen gösterir misin?
4. Gardırobunun kapağını açtığımızda bizi nasıl bir manzara bekliyor?
5. Pazar gününü evde nasıl geçirirsin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Günlük olarak evde küçük temizlik ya da toparlama rutini yapıyor musun?
7. Bulaşıklar konusunda tavrın nedir?
8. Son olarak, evindeki hangi alanın düzeninden daha çok memnunsun?
Ateş Grubu (Koç, Aslan, Yay)
Toprak Grubu (Boğa, Başak, Oğlak)
Su Grubu (Yengeç, Akrep, Balık)
Hava Grubu (İkizler, Terazi, Kova)
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın