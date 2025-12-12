Evdeki Düzenini Anlat Burcunu Tahmin Edelim!

Senin evindeki düzen, tıpkı zihnin gibi sürekli değişken ve hareketli! Bir gün minimalizmi savunup ertesi gün evi antika pazarına çevirebilecek kadar özgür bir ruhun var. Teknolojiye, kitaplara ve sanata olan düşkünlüğün evin her köşesinde kendini belli eder; senin için estetik, işlevsellikten bir tık daha önde gelir. Pencerelerin hep açık, evinin havası hep tazedir; çünkü sen kapalı ve basık ortamlara asla gelemezsin. Düzen konusunda bazen çok titiz, bazen çok boşvermiş olabilirsin ama evinin her zaman entelektüel ve sosyal bir cazibesi vardır.