onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Evdeki Alışkanlıklarına Göre Sen Ne Kadar Umursamazsın?

etiket Evdeki Alışkanlıklarına Göre Sen Ne Kadar Umursamazsın?

Nida Ataman
Nida Ataman - Onedio Üyesi
22.11.2025 - 10:31

Evdeki alışkanlıklarımız bizi ele verir. Kimimiz pijamasıyla markete iner kimimiz sabah kalkınca yatağını toplamadan güne devam eder. Bazılarıysa evi minik bir müzeye çevirmiştir her şey yerli yerindedir. Peki sen hangisisin? Bakalım evdeki haline göre sen ne kadar umursamazsın?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Sabah kalktığında ilk işin nedir?

2. Güzel bir sabah kahvesi içtin diyelim. Fincanını içtikten sonra ne yaparsın?

3. Acil durum! Eve misafir geleceğini öğrendin ne yaparsın?

4. Çamaşırları yıkadıktan sonra katlama sürecin nasıl?

5. Yemekten sonra sofrayı kim toplar?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Televizyon izlerken, koltukta yemek yemeyi sever misin?

7. Evde bitkilerin var mı, varsa bakımı nasıl?

8. Eşleşmeyen çoraplar seni rahatsız eder mi?

9. Evin ışıkları ve prizleri… Uyumadan önce kontrol eder misin?

Detaycı titizlikte ustalaşmışsın!

Sen tam bir düzen aşığısın. Evinde her şeyin yeri belli hatta misafirler yanlış yere bir bardak koysa bile içten içe düzeltmek istiyorsun. Toz bezin, deterjanın, hatta temizlik rutininin bile bir takvimi var. Senin için huzur, temizlik ve düzenle eş anlamlı. Umursamazlık kelimesi senin sözlüğünde yok ama belki bazen bir şeyleri oluruna bırakmak da fena olmaz.

Sen dengeli bir umursamazsın!

Sen tam ortadasın ne tamamen rahat ne de aşırı düzenli. Evinde bir denge hakim bazen derli toplu bazen biraz dağınık ama asla kaotik değil. Kendi içinde bir sistemin var ve dışarıdan biri o sistemi anlamasa bile sen her şeyin nerede olduğunu biliyorsun. Senin için önemli olan konfor. Rahat bir ortamda yaşamak istiyorsun ama temizlik ve düzeni de tamamen boşlamıyorsun. Bu sayede evin hem yaşanabilir hem de sıcak bir alan.

Umursamaz değil sadece hayatın akışındasın!

Senin düzenin rahat yaşamak üzerine kurulu. Biraz dağınık, biraz unutkan ama içten içe çok tatlı bir rahatlığın var. Evin belki her zaman derli toplu değil ama bu seni aşırı umursamaz da yapmıyor. Biraz sonra kaldırırım cümlesi senin için bir yaşam mottosu olmuş. Bu kadar rahat olman, çevrendekiler için bazen şaşırtıcı olabilir ama aslında sen hayatta önceliklerini iyi biliyorsun.

Umursamazlık sende sanata dönüşüyor!

Sen rahat olmanın kitabını yazmışsın! Dağınık kelimesi başkaları için karmaşa demek olabilir ama senin için tamamen özgürlük anlamına geliyor. Yerdeki dergiler, koltuktaki battaniyeler, mutfaktaki kupalar… Hepsi senin enerjinin bir yansıması. Düzen senin için bir zorunluluk değil bir ruh hali. İnsanlar seni umursamaz olarak etiketleyebilir ama aslında sen kendinle barışık, özgür ve özgün bir insansın.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Nida Ataman
Nida Ataman
Onedio Üyesi
İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın