Evdeki Alışkanlıklarına Göre Sen Ne Kadar Umursamazsın?

Sen tam ortadasın ne tamamen rahat ne de aşırı düzenli. Evinde bir denge hakim bazen derli toplu bazen biraz dağınık ama asla kaotik değil. Kendi içinde bir sistemin var ve dışarıdan biri o sistemi anlamasa bile sen her şeyin nerede olduğunu biliyorsun. Senin için önemli olan konfor. Rahat bir ortamda yaşamak istiyorsun ama temizlik ve düzeni de tamamen boşlamıyorsun. Bu sayede evin hem yaşanabilir hem de sıcak bir alan.