Evdeki Alışkanlıklarına Göre Sen Ne Kadar Umursamazsın?
Evdeki alışkanlıklarımız bizi ele verir. Kimimiz pijamasıyla markete iner kimimiz sabah kalkınca yatağını toplamadan güne devam eder. Bazılarıysa evi minik bir müzeye çevirmiştir her şey yerli yerindedir. Peki sen hangisisin? Bakalım evdeki haline göre sen ne kadar umursamazsın?
1. Sabah kalktığında ilk işin nedir?
2. Güzel bir sabah kahvesi içtin diyelim. Fincanını içtikten sonra ne yaparsın?
3. Acil durum! Eve misafir geleceğini öğrendin ne yaparsın?
4. Çamaşırları yıkadıktan sonra katlama sürecin nasıl?
5. Yemekten sonra sofrayı kim toplar?
6. Televizyon izlerken, koltukta yemek yemeyi sever misin?
7. Evde bitkilerin var mı, varsa bakımı nasıl?
8. Eşleşmeyen çoraplar seni rahatsız eder mi?
9. Evin ışıkları ve prizleri… Uyumadan önce kontrol eder misin?
Detaycı titizlikte ustalaşmışsın!
Sen dengeli bir umursamazsın!
Umursamaz değil sadece hayatın akışındasın!
Umursamazlık sende sanata dönüşüyor!
İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
