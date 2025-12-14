onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Evdeki Alışkanlıklarına Göre Mesleğini Tahmin Ediyoruz!

etiket Evdeki Alışkanlıklarına Göre Mesleğini Tahmin Ediyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
14.12.2025 - 11:31

Evdeki küçük alışkanlıkların aslında büyük ipuçları veriyor! Eşyalarının düzeni hatta sabah rutinlerin bile… Hepsi, “içindeki gerçek mesleği” ele veriyor. İstersen seni de fazla bekletmeden eğlenceli ve şaşırtıcı tahminlerle dolu bu teste başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Cinsiyetini öğrenerek başladık bile!

2. Evdeki alışkanlıklarını öğrenelim! Sabah uyandığında ilk olarak bunlardan hangisini yapıyorsun?

3. Yatağını kalkar kalkmaz topluyor musun?

4. Yataktan kalktın, giyinmek için hangi dolaptan kıyafet alıyorsun? Seninki hangisine daha çok benziyor :D

5. Şimdi de kahvaltı alışkanlığını öğrenelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Evde temizlik yaparken tarzın nasıl?

7. Bir temizlik günün var mı?

8. Son olarak, temizlik alışkanlıklarına birden beşe kadar bir puan verecek olsaydın kaç verirdin? (1 en düşük, 5 en yüksek)

Kurumsal şirketlerin yıldızı!

Senin evdeki halin bile bir 'Excel tablosu' düzeninde işliyor! Hayatındaki belirsizliklerden hoşlanmıyorsun, her şeyin yerli yerinde ve planlı olması sana huzur veriyor. Evde bile kriz anlarını o kadar soğukkanlı ve stratejik yönetiyorsun ki, sanki mutfakta değil yönetim kurulu toplantısındasın. Senin mesleğin kesinlikle analitik düşünce, disiplin ve organizasyon gerektiren bir iş. Sabahları dakik uyanman, kıyafetlerinin jilet gibi olması ve evdeki o minimalist düzen, senin tam bir beyaz yakalı profesyonel olduğunu bas bas bağırıyor.

Tasarımcı, Yazar, Reklamcı veya Sanatçı

Senin evin, zihninin içindeki o renkli karmaşanın bir yansıması gibi! Kurallara uymayı pek sevmiyorsun, senin için önemli olan estetik, duygu ve o anki ilham perisi. Bazen dağınıklığın içinde müthiş bir düzen yaratıyorsun, bazen de bulaşıkları bırakıp saatlerce hayallere dalıyorsun. Rutin işler ve sıkıcı ev sorumlulukları seni boğuyor; sen daha çok yaratıcı çözümlerin ve esnek saatlerin insanısın. Mesleğin kesinlikle sınırların olmadığı, hayal gücünü konuşturduğun ve 'mesai saati' kavramının biraz flu olduğu yaratıcı sektörlerden biri.

Öğretmen, Sağlıkçı veya Hizmet Sektörü

Senin evdeki rolün, profesyonel hayatının bir uzantısı gibi: Sürekli birilerini düşünmek, bakım vermek ve organize etmek! Sabrın, evdeki kaosla başa çıkma şeklin ve o bitmek bilmeyen 'herkese yetme' çaban takdire şayan. Kendi yorgunluğunu unutup başkalarının konforunu ön planda tutuyorsun; bu da senin insan odaklı, yüksek empati gerektiren bir iş yaptığını gösteriyor. Öğretmenlerin sabrı, doktorların/hemşirelerin fedakarlığı veya hizmet sektörünün o pratik zekası senin genlerine işlemiş.

Girişimci, Freelancer veya Satış Uzmanı

Sen her durumun adamısın; bazen aşırı disiplinli, bazen ise tamamen akışına bırakan bir yapın var! Evin hem ofisin, hem dinlenme alanın, hem de sosyalleşme mekanın olduğu için sınırların biraz birbirine girmiş durumda. Bir yandan iş bitiriciliğinle krizleri çözerken, diğer yandan insan ilişkilerinle  ortamı yumuşatmayı çok iyi biliyorsun. Senin mesleğin, kendi işini yaptığın, inisiyatif aldığın veya insanları ikna ettiğin dinamik bir alan.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın