Evdeki Alışkanlıklarına Göre Mesleğini Tahmin Ediyoruz!

Senin evdeki halin bile bir 'Excel tablosu' düzeninde işliyor! Hayatındaki belirsizliklerden hoşlanmıyorsun, her şeyin yerli yerinde ve planlı olması sana huzur veriyor. Evde bile kriz anlarını o kadar soğukkanlı ve stratejik yönetiyorsun ki, sanki mutfakta değil yönetim kurulu toplantısındasın. Senin mesleğin kesinlikle analitik düşünce, disiplin ve organizasyon gerektiren bir iş. Sabahları dakik uyanman, kıyafetlerinin jilet gibi olması ve evdeki o minimalist düzen, senin tam bir beyaz yakalı profesyonel olduğunu bas bas bağırıyor.