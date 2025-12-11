onedio
Eurovision'dan Bir Ülke Daha Çekildi! "Yarışma Barış ve Neşeyi Yansıtmıyor" Dediler

Eurovision
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
11.12.2025 - 11:47

Eurovision Şarkı Yarışması’nda İsrail’in varlığına yönelik tepkiler büyüyor. Daha önce beş ülkenin çekilme kararının ardından, İzlanda da yarışmaya katılmayacağını duyurdu. İzlanda kamu yayın kuruluşu RUV, Avrupa Yayın Birliği’nin (EBU) İsrail’in 2026 yarışmasına katılımına izin vermesine sert bir dille karşı çıktı.

RUV Genel Müdürü Stefan Eiriksson, alınan kararı açıklarken, mevcut koşullar altında Eurovision’un "barış ve neşeyi yansıtmadığını" belirtti.

Eiriksson, bu atmosferde yarışmaya katılmalarının mümkün olmadığını vurgulayarak, 'Durum bu şekilde devam ettiği sürece geri adım atıyoruz' ifadelerini kullandı. Kurulun bu karar için oylamaya dahi gerek görmediği, kararın halk desteğiyle alındığı kaydedildi.

Geçtiğimiz günlerde İsrail'in katılımı kesinleştiği için 5 ülke daha çekildiğini açıklamıştı.

EBU'nun 4 Aralık'taki Genel Kurul toplantısında İsrail’in katılımının oylama yapılmaksızın kabul edilmesi Avrupa genelinde büyük bir tepkiye yol açmıştı. İzlanda’dan önce İspanya, Hollanda, Slovenya, İrlanda ve Belçika devlet televizyonları da aynı gerekçeyle yarışmadan çekildiklerini açıklamıştı. Boykot, İsrail’in katılımının sürmesi halinde daha da derinleşecek gibi görünüyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
