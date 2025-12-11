Eurovision'dan Bir Ülke Daha Çekildi! "Yarışma Barış ve Neşeyi Yansıtmıyor" Dediler
Eurovision Şarkı Yarışması’nda İsrail’in varlığına yönelik tepkiler büyüyor. Daha önce beş ülkenin çekilme kararının ardından, İzlanda da yarışmaya katılmayacağını duyurdu. İzlanda kamu yayın kuruluşu RUV, Avrupa Yayın Birliği’nin (EBU) İsrail’in 2026 yarışmasına katılımına izin vermesine sert bir dille karşı çıktı.
Kaynak: AA
RUV Genel Müdürü Stefan Eiriksson, alınan kararı açıklarken, mevcut koşullar altında Eurovision’un "barış ve neşeyi yansıtmadığını" belirtti.
Geçtiğimiz günlerde İsrail'in katılımı kesinleştiği için 5 ülke daha çekildiğini açıklamıştı.
