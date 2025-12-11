Eurovision'dan Bir Ülke Daha Çekildi! "Yarışma Barış ve Neşeyi Yansıtmıyor" Dediler

EBU'nun 4 Aralık'taki Genel Kurul toplantısında İsrail’in katılımının oylama yapılmaksızın kabul edilmesi Avrupa genelinde büyük bir tepkiye yol açmıştı. İzlanda’dan önce İspanya, Hollanda, Slovenya, İrlanda ve Belçika devlet televizyonları da aynı gerekçeyle yarışmadan çekildiklerini açıklamıştı. Boykot, İsrail’in katılımının sürmesi halinde daha da derinleşecek gibi görünüyor.