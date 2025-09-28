Eugene Cernan ve Harrison Schmitt 1972'de Ay Yüzeyinde Ne Kadar Süre Geçirdi? Kim Milyoner Sorusu ve Cevabı
ATV ekranlarının fenomen yarışması “Kim Milyoner Olmak İster? programında heyecanlı dakikalar yaşanıyor! Bu kez uzay tarihiyle ilgili 100.000 TL'lik bir soru soruldu. NASA’nın Apollo 17 görevi kapsamında Ay’a giden Eugene Cernan ve Harrison Schmitt’in gerçekleştirdiği “en uzun Ay yürüyüşünün ne kadar olduğu soruldu!
Peki Kim Milyoner Olmak İster sorusunun cevabı nedir?
En Uzun Ay Yürüyüşü unvanına sahip olan Eugene Cernan ve Harrison Schmitt, 12 Aralık 1972’de, Ay modülünün dışında, Ay yüzeyinde ne kadar süre geçirmiştir?
