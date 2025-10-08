Eşi Dilan Polat'la Uyuşturucu Operasyonunda İfadesi Alınan Engin Polat'tan İlk Açıklama

Bugün adımızın yeniden yasaklı madde kullanımı iddialarıyla anılması üzerine, kamuoyunu doğru bilgilendirmek isterim.

Yaklaşık bir hafta önce çıkan saç testimizin sonucu tamamen temiz çıkmıştır. Bu test, o dönemde yürütülen soruşturma kapsamında yapılmış ve resmi olarak sonuçlandırılmıştır.

Bugün gerçekleştirilen ikinci test ise ilk testin devamı değildir. Bu yeni test, tamamen farklı bir soruşturma kapsamında alınan numuneyi ifade etmektedir. Dolayısıyla iki test birbiriyle bağlantılı değildir.

İlk testte hiçbir yasaklı maddeye rastlanmamış olması, bu konuda duruşumuzun ne kadar net olduğunu göstermektedir.

Bir kez daha açıkça ifade etmek isterim ki, hiçbir şart ve koşul altında, herhangi bir yasaklı maddeyi kullanmayız; kullanmayı da asla kabul etmeyiz. Bu ilke, hem kişisel hayatımızda hem de mesleki duruşumuzda değişmeyecek bir çizgidir.

Yeni yürütülen süreçte de, gerçeğin ortaya çıkacağına ve adil sonuçların kamuoyuna ulaşacağına olan inancım tamdır. Henüz sonuçlanmamış bir soruşturma üzerinden yapılan yorum ve haberlerde, yargısız infaz niteliği taşıyan değerlendirmelerden kaçınılmasını özellikle rica ederim.

Bu süreçte bize inanan, sabırla bekleyen ve desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ederim.

Engin POLAT