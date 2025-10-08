Eşi Dilan Polat'la Uyuşturucu Operasyonunda İfadesi Alınan Engin Polat'tan İlk Açıklama
Kara para aklama iddialarıyla tutuklanarak cezaevinde kalan ve daha sonra tahliye olan Dilan ve Engin Polat çifti bu defa uyuşturucu operasyonu kapsamıyla alındı. 19 ünlü ismin şafak operasyonuyla evlerinden alındığı operasyon sonrasında isimlerin ifadeleri ve kan tahlilleri yapıldı. Eşi Dilan Polat'la Jandarma İl Komutanlığı'na götürülen Engin Polat'tan ilk açıklama geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Engin Polat, eşi Dilan Polat'la sabah saatlerinde "uyuşturucu kullanımına özendirme" suçlamasıyla Jandarma İl Komutanlığı'na getirilen ünlüler arasında yer aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte Engin Polat'ın o açıklaması:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın