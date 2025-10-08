onedio
article/share
Eşi Dilan Polat'la Uyuşturucu Operasyonunda İfadesi Alınan Engin Polat'tan İlk Açıklama

Dilan Polat Engin Polat
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.10.2025 - 21:34

Kara para aklama iddialarıyla tutuklanarak cezaevinde kalan ve daha sonra tahliye olan Dilan ve Engin Polat çifti bu defa uyuşturucu operasyonu kapsamıyla alındı. 19 ünlü ismin şafak operasyonuyla evlerinden alındığı operasyon sonrasında isimlerin ifadeleri ve kan tahlilleri yapıldı. Eşi Dilan Polat'la Jandarma İl Komutanlığı'na götürülen Engin Polat'tan ilk açıklama geldi.

Engin Polat, eşi Dilan Polat'la sabah saatlerinde "uyuşturucu kullanımına özendirme" suçlamasıyla Jandarma İl Komutanlığı'na getirilen ünlüler arasında yer aldı.

Kara para aklama suçlamasıyla 1 yıldan fazla süre boyunca cezaevinde kalan çift, tahliye olduktan sonra bu defa uyuşturucu operasyonu kapsamıyla evlerinden alındı. 

İrem DericiKubilay AkaKaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak TüzünataçDuygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinççi, Mert YazıcıoğluFeyza Altun, Derin ve Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Metin Akdülger ve Ceren Moray'ın da aralarında yer aldığı 19 ünlü isimden olan Dilan ve Engin Polat, idrar, kan ve saç örneği numunesi vermek üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi ve ardından serbest bırakıldı. 

Serbest bırakılmalarının ardından Engin Polat'tan ilk açıklama geldi.

İşte Engin Polat'ın o açıklaması:

Bugün adımızın yeniden yasaklı madde kullanımı iddialarıyla anılması üzerine, kamuoyunu doğru bilgilendirmek isterim.

Yaklaşık bir hafta önce çıkan saç testimizin sonucu tamamen temiz çıkmıştır. Bu test, o dönemde yürütülen soruşturma kapsamında yapılmış ve resmi olarak sonuçlandırılmıştır.

Bugün gerçekleştirilen ikinci test ise ilk testin devamı değildir. Bu yeni test, tamamen farklı bir soruşturma kapsamında alınan numuneyi ifade etmektedir. Dolayısıyla iki test birbiriyle bağlantılı değildir.

İlk testte hiçbir yasaklı maddeye rastlanmamış olması, bu konuda duruşumuzun ne kadar net olduğunu göstermektedir.

Bir kez daha açıkça ifade etmek isterim ki, hiçbir şart ve koşul altında, herhangi bir yasaklı maddeyi kullanmayız; kullanmayı da asla kabul etmeyiz. Bu ilke, hem kişisel hayatımızda hem de mesleki duruşumuzda değişmeyecek bir çizgidir.

Yeni yürütülen süreçte de, gerçeğin ortaya çıkacağına ve adil sonuçların kamuoyuna ulaşacağına olan inancım tamdır. Henüz sonuçlanmamış bir soruşturma üzerinden yapılan yorum ve haberlerde, yargısız infaz niteliği taşıyan değerlendirmelerden kaçınılmasını özellikle rica ederim.

Bu süreçte bize inanan, sabırla bekleyen ve desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ederim.

Engin POLAT

