En Son Dinlediğin Şarkıya Göre Bu Haftan Nasıl Geçecek?
Bu haftanın nasıl geçeceğini öğrenmek istiyor musun? Fal baktırmana gerek yok çünkü biz buradayız!
O zaman bize bir şarkı seç, biz de haftanın nasıl geçeceği ile ilgili bir tahmin yapalım!
Haftan nasıl geçecek? Bu şarkılardan birini seçerek öğren!
Bu hafta biraz sakin geçecek gibi ama akşamları hareketli olacak!
Bu hafta kendini biraz yalnız hissedebilirsin.
Bu haftan epey eğlenceli ve hareketli geçecek gibi duruyor!
Bu hafta eski defterleri karıştırmak isteyeceksin!
Kafan çok karışık, bu yüzden bu hafta ne yapacağını bilemeyeceğin bir hafta olacak.
Ani kararlar vereceğin bir hafta seni bekliyor!
Gönlünün ferah olacağı bir hafta seni bekliyor!
Bu hafta parti modun açık olacak!
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
