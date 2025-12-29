Bu Şarkı Olmadan Asla: Spotify Listenizde Mutlaka Bulunması Gereken Şarkılar
Playlist'lerinizde hep aynı şarkıları görmekten sıkıldıysanız ve artık kulağınızın da yeni şeyler duymaya ihtiyacı varsa size harika önerilerle geldik! Listenizdeki eksiği tamamlayacak, her duyduğunuzda enerjinizi yerine getirecek birbirinden harika şarkılar.
1. Lizzo - Good As Hell
2. Post Malone - Circles
3. Florence + The Machine - Dog Days Are Over
4. Imagine Dragons - Whatever It Takes
5. Calvin Harris & Disciples - How Deep Is Your Love
6. Portugal. The Man - Feel It Still
7. Glass Animals - Gooey
8. M83 - Midnight City
9. The 1975 - Somebody Else
