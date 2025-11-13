onedio
En Masum 4 Burç: Kimseye Kötülük Düşünemezler!

Gökçe Cici
13.11.2025 - 15:45

Masumiyet sadece saf bir yüz ifadesiyle değil, kalbin temizliğiyle ilgilidir. Bazı burçlar vardır ki, kimseye zarar vermeyi aklının ucundan bile geçirmez. Onlar her zaman iyi niyetlidir, bazen fazla bile. Ne kadar kırılırlarsa kırılsınlar, içlerinde kötülük birikmez. 

İşte içtenliğiyle, naifliğiyle ve saf kalpleriyle öne çıkan en masum 4 burç!

Balık

Balık burcu, saf duyguların vücut bulmuş halidir. Hayal gücü geniş, kalbi yumuşacık olan Balık, başkalarının iyi niyetli olmadığını kabul etmekte zorlanır. O kadar empatik ve duygusaldır ki çoğu zaman kendi zararına bile olsa kimseyi kırmak istemez.

İnsanlara güvenme konusunda fazla cömerttir. Bu yüzden zaman zaman hayal kırıklığı yaşasa da, kalbindeki iyiliği kaybetmez. Balık’ın masumiyeti, onu hem kırılgan hem de büyüleyici bir ruh haline getirir.

Yengeç

Yengeç burcu, kalpten seven, koşulsuz bağ kuran burçlardan biridir. Sevdikleri için her şeyi yapar, karşılık beklemez. Birine kızsa bile, arkasından kötü konuşmak ya da intikam almak onun doğasında yoktur.

Masumiyet Yengeç’te sevgiyle karışır. O, insanlara hep iyi yanlarından bakar. Bazen bu iyi niyet suistimal edilse bile, Yengeç asla içtenliğini kaybetmez. Kırıldığında bile sessizce geri çekilir ama kin tutmaz.

Terazi

Terazi burcu zarafetiyle bilinir ama aynı zamanda inanılmaz bir kalp yumuşaklığına sahiptir. Kavgadan, kırgınlıktan, kötü enerjiden uzak durur. İnsanların niyetine inanmak ister, bu yüzden bazen fazla güvenerek üzülür.

Terazi’nin masumiyeti, herkesi anlamaya çalışmasında gizlidir. Birini yargılamak yerine, neden öyle davrandığını anlamaya çalışır. Bu da onu, astrolojinin en saf ve iyi niyetli burçlarından biri yapar.

Boğa

Boğa burcu genellikle güçlü ve sakin görünür ama iç dünyasında şaşırtıcı bir saflık taşır. Sevdiklerine karşı koşulsuz bir sadakat gösterir, kimseye haksızlık etmek istemez. Dürüstlüğe ve güvene inanır, yalan ya da entrika onun en uzak olduğu kavramlardır.

Masumiyeti, içtenliğinden gelir. Basit şeylerle mutlu olur, karmaşık planların insanı değildir. Boğa birine inandığında, bunu kalbinden yapar.

