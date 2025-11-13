En Masum 4 Burç: Kimseye Kötülük Düşünemezler!

Balık burcu, saf duyguların vücut bulmuş halidir. Hayal gücü geniş, kalbi yumuşacık olan Balık, başkalarının iyi niyetli olmadığını kabul etmekte zorlanır. O kadar empatik ve duygusaldır ki çoğu zaman kendi zararına bile olsa kimseyi kırmak istemez.

İnsanlara güvenme konusunda fazla cömerttir. Bu yüzden zaman zaman hayal kırıklığı yaşasa da, kalbindeki iyiliği kaybetmez. Balık’ın masumiyeti, onu hem kırılgan hem de büyüleyici bir ruh haline getirir.