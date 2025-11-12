En Kıvrak Zekaya Sahip 4 Burç: Olanı Biteni Herkesten Önce Çözerler!

Zeka dendiğinde akla ilk gelen burçlardan biri hiç kuşkusuz İkizler’dir. Hızlı düşünen, anında tepki veren ve her ortama kolayca uyum sağlayan bu burç, iletişim becerisiyle fark yaratır. Bir konuyu dinledikten saniyeler sonra analiz eder, cevap verir, hatta espriyle süsler.

İkizler’in zekası sadece mantıkla sınırlı değildir; sosyal zekası da çok güçlüdür. İnsanların ruh halini, ortamın enerjisini hemen çözer. Bu yüzden hem konuşmalarda hem tartışmalarda çoğu zaman bir adım öndedir.