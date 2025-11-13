onedio
En Suskun 4 Burç: İçinde Fırtınalar Kopar Ama Kimse Duymaz!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.11.2025 - 10:20

Kimi duygularını hemen dile getirir, kimi ise bir şey hissettiğinde içine kapanır. Astrolojide bazı burçlar var ki ne hissederlerse hissetsinler yüzlerinden okumak imkansızdır. Onlar için sessizlik bir savunma biçimidir. Kimi kırılmamak için konuşmaz, kimi fazla konuşmanın gereksiz olduğuna inanır. 

İşte duygularını kelimelere değil, bakışlarına saklayan en suskun 4 burç!

Oğlak

Oğlak burcu, duygularını belli etmeme konusunda bir duvar gibidir. Ne yaşarsa yaşasın, dışarıdan her zaman kontrollü görünür. Bir tartışmada susuyorsa, bu ilgisizliğinden değil; sakinliğini korumak istemesindendir.

Oğlak’ın sessizliği bazen yanlış anlaşılır ama onun için susmak, olgunluğun bir parçasıdır. Her düşüncesini paylaşmaz çünkü bazı şeylerin söylenmesine gerek olmadığını bilir. Sessizliğiyle var olur ama o sessizlikte derin bir gözlem gücü gizlidir.

Başak

Başak burcu, duygularını analiz etmeyi tercih eder. Konuşmadan önce defalarca düşünür, sözcüklerini tartar. Bu yüzden çoğu zaman sessiz görünür. Ama o sessizlik, içinde binlerce düşünce barındırır.

Başak için konuşmamak, düşünmeden konuşmaktan her zaman daha iyidir. Gereksiz tartışmalara girmez, bir şey anlatmak yerine gözlem yapar. Sessizliği huzurlu görünse de, zihninde her detayı çözümleyen bir fırtına vardır.

Yengeç

Yengeç burcu duygusaldır ama bunu göstermekten çekinir. Özellikle kırıldığında, içine kapanır. Ne kadar sessizleşirse, o kadar doludur aslında. Suskunluğu, kendini toparlama biçimidir.

Kelimelerle anlatamadığını, davranışlarıyla anlatır. Yengeç’in sessizliği genellikle 'bir şey yok' demektir ama herkes bilir ki, aslında çok şey vardır. Sessiz kaldığında, kalbinde duyulmayan bir fırtına eser.

Akrep

Akrep burcu gizemli olduğu kadar derindir de. Konuşmak onun için kolay değildir çünkü kelimelere güvenmez. Duygularını paylaşmak yerine içselleştirir, analiz eder, sonra da içinde saklar.

Suskunluğu soğukluk değildir; bu onun kendini koruma yöntemidir. Akrep, her şeyi bilir ama her şeyi söylemez. Zamanı geldiğinde, sadece gerekli olanı dile getirir. İşte bu yüzden onun sessizliği, birçok kişinin konuşmasından daha gürdür.

