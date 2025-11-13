En Suskun 4 Burç: İçinde Fırtınalar Kopar Ama Kimse Duymaz!

Oğlak burcu, duygularını belli etmeme konusunda bir duvar gibidir. Ne yaşarsa yaşasın, dışarıdan her zaman kontrollü görünür. Bir tartışmada susuyorsa, bu ilgisizliğinden değil; sakinliğini korumak istemesindendir.

Oğlak’ın sessizliği bazen yanlış anlaşılır ama onun için susmak, olgunluğun bir parçasıdır. Her düşüncesini paylaşmaz çünkü bazı şeylerin söylenmesine gerek olmadığını bilir. Sessizliğiyle var olur ama o sessizlikte derin bir gözlem gücü gizlidir.