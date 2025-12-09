En Büyük Pişmanlığın Ne?

Herkesin içinde küçük ya da büyük pişmanlıklar vardır bazıları sessiz, bazıları ise hayatımızın rotasını etkiler. Bu test, geçmişe baktığında hangi tür pişmanlığın seni en çok etkilediğini, nedenlerini ve bununla nasıl barışabileceğini keşfetmene yardımcı olacak.

Hadi teste!