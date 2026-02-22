“El Alem Ne Der?” Yüzünden Dil Öğrenemeyenlerin Çok İyi Bildiği 9 Şey

Klasik cümleler geliyor:

“Biraz daha ilerleyeyim, sonra konuşurum.”

“Aksanım düzelsin, öyle başlayayım.”

“Henüz hazır değilim.”

Kötü haber:

Dil öğrenirken asla tam hazır hissetmezsin.

İyi haber:

Zaten kimse hazırken başlamıyor.

4. El âlem lobisi en çok sınıfta çalışıyor!

Sınıfta bir soru sorulur.

Cevabı bilen vardır.

Ama el kalkmaz.

Neden?

“Yanlış söylersem herkes bana bakar.” diye düşünülür.

Sonuç ne olur, biliyor musun?

Herkes İngilizceyi yine evde, yalnız başına öğrenmeye çalışır.

5. “Aksanım var” utancı = toplumsal ezber!

Oysa dünyadaki herkesin aksanı var.

Amerikalının da var.

İngilizin de.

Ama bizde aksan demek:

Yetersizlik

Eksiklik

Olmamışlık

anlamına geliyor. Halbuki aksan, dil öğrenmenin doğal yan etkisi.