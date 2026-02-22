onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Oyuncak Bir Orangutanın Öğrettiği Şey: İnsan Kalmayı Hala Biliyor Muyuz?

etiket Oyuncak Bir Orangutanın Öğrettiği Şey: İnsan Kalmayı Hala Biliyor Muyuz?

Cenk Yüksel
Cenk Yüksel - yazio
22.02.2026 - 16:28

Sosyal medyada her gün bir şey “trend” oluyor.

Birileri kavga ediyor, birileri linç ediliyor, birileri kusursuz hayatını sergiliyor. Beğeni sayıları, kalp emojileri, story zincirleri… Hepimiz görünür olma yarışındayız.

Sonra bir görüntü düşüyor akışa.

Annesi yerine bir oyuncak maymuna sarılan küçücük bir orangutan: Punch.

O an, ekranın ışığı biraz sönüyor.

İçimizde bir yer titriyor.

Çünkü Punch, oyuncak bir peluşu annesi sanıyor.

Çünkü Punch, sarıldığı şeyin gerçek olmadığını bilmiyor.

Çünkü Punch’ın annesi yok.

Ve belki de en acısı şu:

Punch, sahte bir şeye sarılarak gerçek bir boşluğu doldurmaya çalışıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Biz Neye Sarılıyoruz?

Biz Neye Sarılıyoruz?

Punch’ın o oyuncağa sarılışında yalnızlık var.

Terk edilmenin sessizliği var.

“Beni kim tutacak?” sorusu var.

İnsan yavrusu da farklı değil.

Biz de bazen bir mesaj beklerken telefonu sımsıkı tutuyoruz.

Bazen bir ilişkiye, bir ünvana, bir kalabalığa annemizmiş gibi sarılıyoruz.

Bazen beğenilere.

Çünkü eksik kaldığımız bir yer var.

Çünkü görülmek istiyoruz.

Çünkü birinin bizi gerçekten tutmasını istiyoruz.

Punch’ın dramı, sadece bir hayvanın dramı değil.

O, terk edilmenin evrensel fotoğrafı.

Linç Kültürü Çağında Bir Peluş Oyuncak

Garip değil mi?

Aynı timeline’da birini paramparça eden yorumlar var.

Aynı parmaklar birini “iptal” ediyor.

Aynı insanlar, birkaç kaydırma sonra Punch’ın fotoğrafına ağlıyor.

Demek ki içimizde hâlâ bir şey var.

Demek ki tamamen taşlaşmadık.

Demek ki bir yavrunun korkusu, bizi durdurabiliyor.

Belki de mesele şu:

İnsana insanı hatırlatacak kadar küçük ve savunmasız bir şey görmek zorundayız.

Çünkü yetişkinlerin acısına karşı savunma mekanizması geliştirdik.

Ama bir yavrunun gözündeki boşluğa karşı hâlâ çıplakız.

Travmalarımız Neden Tetikleniyor?

Travmalarımız Neden Tetikleniyor?

Punch’ın o oyuncağa sarılışını izlerken boğazımız düğümleniyorsa, bu sadece “hayvan sevgisi” değil.

Bu, çocukluğumuzdan bir parçanın ayağa kalkması.

Bir zamanlar korktuğumuzda sarıldığımız battaniye.

Odamızda yalnız ağladığımız gece.

“Ben buradayım” diyen bir sesi beklediğimiz an.

Punch bize şunu hatırlatıyor:

Sevgi bir lüks değil, hayatta kalma biçimi.

İnsan Olmak Hâlâ Mümkün mü?

Sosyal medyada birbirimizi ezmek, yargılamak, aşağılamak çok kolay.

Ekran arkasında cesuruz.

Empatisiziz.

Hızlıyız.

Ama bir orangutan yavrusu, bir oyuncakla bizi yavaşlatabiliyor.

Bu, umut.

Çünkü demek ki içimizde hâlâ eşduygu var.

Demek ki hâlâ bir başkasının acısına temas edebiliyoruz.

Demek ki hâlâ insanız.

Punch bize hayvanlığı değil, insanlığı öğretti.

Gerçek annesini bulamadığı için bir oyuncağa sarılan bir yavru,

bize şunu gösterdi:

Birine gerçekten sarılmak,

birini gerçekten korumak,

birine gerçekten merhamet göstermek

hâlâ mümkün.

Belki de bu yazıyı okuduktan sonra yapabileceğimiz tek şey şu:

Birini daha az yargılamak.

Birine biraz daha yumuşak davranmak.

Birine gerçekten “Buradayım” demek.

Çünkü insanlık, bazen bir peluş oyuncağa sarılan bir yavrunun gözlerinde saklı.

Ve biz, o gözlere bakarken,

kendimizi yeniden hatırlıyoruz.

Instagram

X

Linkedln

Facebook

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Cenk Yüksel
Cenk Yüksel
yazio
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam