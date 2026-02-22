Punch’ın o oyuncağa sarılışında yalnızlık var.

Terk edilmenin sessizliği var.

“Beni kim tutacak?” sorusu var.

İnsan yavrusu da farklı değil.

Biz de bazen bir mesaj beklerken telefonu sımsıkı tutuyoruz.

Bazen bir ilişkiye, bir ünvana, bir kalabalığa annemizmiş gibi sarılıyoruz.

Bazen beğenilere.

Çünkü eksik kaldığımız bir yer var.

Çünkü görülmek istiyoruz.

Çünkü birinin bizi gerçekten tutmasını istiyoruz.

Punch’ın dramı, sadece bir hayvanın dramı değil.

O, terk edilmenin evrensel fotoğrafı.

Linç Kültürü Çağında Bir Peluş Oyuncak

Garip değil mi?

Aynı timeline’da birini paramparça eden yorumlar var.

Aynı parmaklar birini “iptal” ediyor.

Aynı insanlar, birkaç kaydırma sonra Punch’ın fotoğrafına ağlıyor.

Demek ki içimizde hâlâ bir şey var.

Demek ki tamamen taşlaşmadık.

Demek ki bir yavrunun korkusu, bizi durdurabiliyor.

Belki de mesele şu:

İnsana insanı hatırlatacak kadar küçük ve savunmasız bir şey görmek zorundayız.

Çünkü yetişkinlerin acısına karşı savunma mekanizması geliştirdik.

Ama bir yavrunun gözündeki boşluğa karşı hâlâ çıplakız.