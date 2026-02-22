Oyuncak Bir Orangutanın Öğrettiği Şey: İnsan Kalmayı Hala Biliyor Muyuz?
Sosyal medyada her gün bir şey “trend” oluyor.
Birileri kavga ediyor, birileri linç ediliyor, birileri kusursuz hayatını sergiliyor. Beğeni sayıları, kalp emojileri, story zincirleri… Hepimiz görünür olma yarışındayız.
Sonra bir görüntü düşüyor akışa.
Annesi yerine bir oyuncak maymuna sarılan küçücük bir orangutan: Punch.
O an, ekranın ışığı biraz sönüyor.
İçimizde bir yer titriyor.
Çünkü Punch, oyuncak bir peluşu annesi sanıyor.
Çünkü Punch, sarıldığı şeyin gerçek olmadığını bilmiyor.
Çünkü Punch’ın annesi yok.
Ve belki de en acısı şu:
Punch, sahte bir şeye sarılarak gerçek bir boşluğu doldurmaya çalışıyor.
Biz Neye Sarılıyoruz?
Travmalarımız Neden Tetikleniyor?
