2025'in En Çok Satan Sanatçısı Belli Oldu!

Forbes'un aktardığına göre, Taylor Swift Uluslararası Fonografik Endüstrisi Federasyonu (IFPI) tarafından 2025 yılının en başarılı sanatçısı seçildi. Milyarder pop yıldızı Swift, üst üste dördüncü kez ve toplamda altıncı kez yılın en büyük sanatçısı oldu.

2025 yılında yeni bir albüm çıkaran Swift, satış rekorları kırmayı başardı. Son albüm, Amerika Birleşik Devletleri’nde tüm zamanların en hızlı satan albümü oldu ve dünya genelinde de benzer rekorlar kırıldı.

IFPI, sıralamalarını belirlerken küresel fiziksel albüm satışlarını, dijital indirmeleri ve dijital dinleme verilerini dikkate aldığını ve bunun “sanatçı, albüm ve şarkı performansının dünya genelindeki en kapsamlı görünümünü” sunduğunu belirtiyor.

Peki 2025 yılının en çok satan 10 sanatçısı arasında kimler var?

Taylor Swift'in ardından ikinci sırada K-pop grubu Stray Kids yer alıyor.

Listenin devamı ise şöyle şekilleniyor;