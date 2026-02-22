onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
2025'in En Çok Satan Sanatçısı Belli Oldu!

2025'in En Çok Satan Sanatçısı Belli Oldu!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
22.02.2026 - 16:19

Geçtiğimiz sene en çok dinlediğimiz şarkılar, albümler Spotify ve YouTube gibi uygulamalar sayesinde belli oldu. Peki ama en çok satışı hangi sanatçı yaptı?

Forbes, 2025 yılında en çok satış yapan sanatçıyı açıkladı. Üstelik bu sanatçı, altıncı kez bu ünvanın sahibi oldu!

Kaynak: Forbes

2025 yılının en çok satan sanatçısı Taylor Swift oldu.

2025 yılının en çok satan sanatçısı Taylor Swift oldu.

Forbes'un aktardığına göre, Taylor Swift Uluslararası Fonografik Endüstrisi Federasyonu (IFPI) tarafından 2025 yılının en başarılı sanatçısı seçildi. Milyarder pop yıldızı Swift, üst üste dördüncü kez ve toplamda altıncı kez yılın en büyük sanatçısı oldu.

2025 yılında yeni bir albüm çıkaran Swift, satış rekorları kırmayı başardı. Son albüm, Amerika Birleşik Devletleri’nde tüm zamanların en hızlı satan albümü oldu ve dünya genelinde de benzer rekorlar kırıldı.

IFPI, sıralamalarını belirlerken küresel fiziksel albüm satışlarını, dijital indirmeleri ve dijital dinleme verilerini dikkate aldığını ve bunun “sanatçı, albüm ve şarkı performansının dünya genelindeki en kapsamlı görünümünü” sunduğunu belirtiyor.

Peki 2025 yılının en çok satan 10 sanatçısı arasında kimler var?

Taylor Swift'in ardından ikinci sırada K-pop grubu Stray Kids yer alıyor. 

Listenin devamı ise şöyle şekilleniyor;

  • Drake

  • Weeknd

  • Bad Bunny 

  • Kendrick Lamar

  • Morgan Wallen

  • Sabrina Carpenter

  • Billie Eilish

  • Lady Gaga

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın