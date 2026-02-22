Geleneksellik mi, Rahatlık mı, Modernlik mi?

Özgürlük, kadın özgürleştiğinde tehdit oluyor. Eşitlik, iş paylaşımına gelince ağır bir yük halini alıyor.

Aynı adam, kadın özgürleştiğinde huzursuz. Kadın talepkâr olduğunda “zor”. Kadın sınır koyduğunda “erkeksi”.

Ama kendisi dağınık, kararsız, kaçak yaşadığında…

O sadece “modern”. Modernlik bu değil. Bu, sorumluluktan kaçmanın süslü adı.

Modernlik, genellikle erkeğin konfor alanının başladığı yer.

Benim aklım almıyor.

Belki de hâlâ bu işin romantik tarafına takılı kalmış olmamdandır. Belki hâlâ “sözünün arkasında duran”, “rahatına göre değil, değerine göre yaşayan” bir modernlik mümkün sanıyorum.

Ama galiba mesele şu: Biz modern değiliz. Biz sadece işimize geldiği kadar moderniz. Oysa değişen zaman değil. Değişen, insanların işine gelen yerden ahlak tanımı yapabilme cesareti.

Belki hâlâ romantik olduğum için kabul edemiyorum bunu.

Belki hâlâ tutarlılığı, omurgayı, sözle hayatın örtüşmesini bekliyorum.

Ama şundan eminim; gelenek bu değil. Modernlik hiç değil. Bu, adı konmamış bir rahatçılık hali. Bu durum en çok da ilişkilerin içini boşaltıyor.

Geri kalan her şey, gelenek kisvesi altında saklanan rahatlıktan ibaret…