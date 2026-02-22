Geleneksellik mi, Rahatlık mı, Modernlik mi?
Bizim jenerasyonun asıl sorunu ne biliyor musunuz; bir parçamız hâlâ ana babamızdan gördüğümüz geleneksel yapıyı itinayla saklarken, diğer parçamız “modern” dünyanın sunduğu konfor alanına göbekten bağlanmış durumda. İki arada bir derede, hangisi işimize gelirse onu seçip diğerini cebimize geri koyuyoruz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir yanda dijital dünyaya doğmuş, kalıplarla derdi olmayan bir Z kuşağı…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ama işin en can alıcı kısmı, konu dönüp dolaşıp kendi romantik ilişkilerimize geldiğinde başlıyor.
Aynı modernlik, kadının sınır çizdiği, talepkâr olduğu, net davrandığı yerde bir anda fazla geliyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video