Ekonomi Dünyası Krizlerden Ne Öğrendi? Ekonomik Krizlerin İzinde: 2008'den Sonraki Dönem ve Alınan Dersler

2008'deki finansal kriz, birçok ülkeyi derinden etkiledi ve ekonomik durgunluğa neden oldu. Ancak, zamanla ekonomiler toparlanmaya başladı ve birçok ülke, kriz sonrası dönemde dikkate değer bir ekonomik büyüme kaydetti. Bu iyileşme sürecinde, ekonomi politikaları ve finansal düzenlemelerde yapılan değişikliklerin rolü büyük oldu.