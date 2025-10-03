onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomobil
Ekim 2025 Togg Fiyat Listesi: Togg T10X ve T10F Güncel Fiyatlar 2025

Ekim 2025 Togg Fiyat Listesi: Togg T10X ve T10F Güncel Fiyatlar 2025

Otomobil Fiyatları otomobil Togg
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
03.10.2025 - 07:34

Togg, Türkiye'nin ilk yerli otomobil markası olarak pazara hızlı bir giriş yaptı. Satışa çıktığı günden bu yana sıklıkla tercih edilen Togg, son olarak merakla beklenen sedan modelini de tanıttı. T10X satışları sürerken Togg'un sedan modeli de dikkatleri üzerine çekti. Togg faizsiz kredi imkanlarıyla alıcılarını bekliyor.

Peki Togg T10X ne kadar? T10F satış fiyatı nedir?

İşte Togg Ekim 2025 güncel fiyat listesi.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Togg Ne Kadar, Togg'a Zam Geldi mi?

Togg Ne Kadar, Togg'a Zam Geldi mi?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg) faizsiz kredi imkanlarıyla alıcıların dikkatini çekiyor. Togg'un satışta olan şu anda iki farklı modeli bulunuyor. T10X'in ardından sedan model T10F de satışa çıktı.

Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Togg T10F Satışa Çıktı mı?

Togg'un T10F modeli Eylül ayında satışa çıktı. Aşağıda T10F güncel satış fiyatlarına ulaşabilirsiniz.

Togg T10X Fiyat Listesi Ekim 2025

Togg T10X Fiyat Listesi Ekim 2025

  • V1 RWD Standart Menzil 1.862.000 TL

  • V1 RWD Uzun Menzil 2.172.000 TL

  • V2 RWD Uzun Menzil 2.363.000 TL

*Söz konusu fiyatlar 2 Ekim tarihinde alınmıştır. 

Fiyatlar, an itibariyle geçerli olup araç teslim tarihindeki fiyatlar esas alınacaktır.

Togg T10F Fiyat Listesi Ekim 2025

Togg T10F Fiyat Listesi Ekim 2025

  • V1 RWD Standart Menzil 1.878.000 TL

  • V1 RWD Uzun Menzil 2.188.000 TL

  • V2 RWD Uzun Menzil 2.363.000 TL

*Söz konusu fiyatlar 2 Ekim tarihinde alınmıştır. 

Fiyatlar, an itibariyle geçerli olup araç teslim tarihindeki fiyatlar esas alınacaktır.

Togg T10X Opsiyon Fiyatları Ekim 2025

Togg T10X Opsiyon Fiyatları Ekim 2025

Togg T10X opsiyon güncel fiyatları;

  • 19 inç iç jantlar 40.000 TL

  • Teknoloji ve Konfor Paketi V1 50.000 TL

  • Kış Paketi V2 25.000 TL

  • Akıllı Destek Paketi V2 30.000 TL

  • 22 kW AC Şarj Kapasitesi V1, V2 40.000 TL

  • Panoramik Cam Tavan V1, V2 65.000 TL

  • Meridian Premium Ses Sistemi V2 65.000 TL

Anahtar teslim fiyatına ÖTV, KDV, MTV, plaka ve tescil masrafları dahil; trafik sigortası ve kasko dahil değildir.

Togg T10F Opsiyon Fiyatları Ekim 2025

Togg T10F Opsiyon Fiyatları Ekim 2025

  • Teknoloji ve Konfor Paketi V1 40.000 ₺

  • Kış Paketi V2 30.000 ₺

  • Akıllı Destek Paketi V2 30.000 ₺

  • 19 İnç Jantlar V1 40.000 ₺

  • Krem Renkte, Suni Deri Koltuklar V2 50.000 ₺

  • Panoramik Cam Tavan V1, V2 50.000 ₺ 

  • Meridian Premium Ses Sistemi V2 50.000 ₺

  • Siyah Renkte Tavan ve Yan Aynalar V2 50.000 ₺

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Togg T10X Özellikleri Neler?

Togg T10X Özellikleri Neler?

  • Motor Gücü:160 kW

  • Beygir Gücü:218 HP

  • Tork:350 Nm

  • Azami Hız:180 km/s

  • 0-100 km/s:7.8 saniye

  • Ortalama Yakıt Tüketimi:16.9 kWh/100km

  • Ağırlık:2126 kg

  • Bagaj Hacmi:441 litre

  • Motor Türü: Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM)

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın