Ekim 2025 Tesla Fiyat Listesi! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları ve Özellikleri

2003 yılında Martin Eberhard ve Marc Tarpenning öncülüğünde kurulan Tesla, Türkiye otomobil pazarına Model Y aracıyla giriş yaptı. Bu prestijli marka, ismini tarihin en büyük mucitlerinden biri olan Nikola Tesla'dan alıyor. Model S, Model X, Model 3 ve Roadster gibi modelleriyle dünya genelinde büyük bir üne sahip olan Tesla, otomobil sektöründe adeta bir fenomen haline gelmiştir.

Uyarı: Tesla'nın Ekim ayında belirlediği 'tavsiye edilen satış fiyatları' aşağıda listelenmiştir. Markanın resmi internet sitesinden alınan fiyatlar ise kampanyalar veya opsiyonel özelliklere göre değişebilir.