onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomobil
Ekim 2025 Tesla Fiyat Listesi! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları ve Özellikleri

Ekim 2025 Tesla Fiyat Listesi! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları ve Özellikleri

Tesla Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.10.2025 - 08:04 Son Güncelleme: 10.10.2025 - 08:59

Amerika'nın önde gelen otomobil üreticilerinden Tesla, elektrikli otomobil sektörünün öncüsü olmaya devam ediyor. Markanın Ekim ayında güncellenen fiyatları ise sektördeki rekabetin her geçen gün daha da arttığını bir kez daha gösteriyor. Tesla'nın Model Y, Model S, Model X, Model 3 ve Roadster modelleri, dünya çapında birçok ilke imza atıyor. Ancak Türkiye'deki pazarda, marka şimdilik sadece Model Y ile tanınıyor. Peki, Tesla Model Y'nin Ekim ayı fiyatı ne oldu? Model Y'nin özellikleri nelerdir?

İşte, Tesla'nın Ekim ayı fiyat listesi

Kaynak: https://www.tesla.com/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tesla Fiyat Listesi

Tesla Fiyat Listesi

2003 yılında Martin Eberhard ve Marc Tarpenning öncülüğünde kurulan Tesla, Türkiye otomobil pazarına Model Y aracıyla giriş yaptı. Bu prestijli marka, ismini tarihin en büyük mucitlerinden biri olan Nikola Tesla'dan alıyor. Model S, Model X, Model 3 ve Roadster gibi modelleriyle dünya genelinde büyük bir üne sahip olan Tesla, otomobil sektöründe adeta bir fenomen haline gelmiştir.

Uyarı: Tesla'nın Ekim ayında belirlediği 'tavsiye edilen satış fiyatları' aşağıda listelenmiştir. Markanın resmi internet sitesinden alınan fiyatlar ise kampanyalar veya opsiyonel özelliklere göre değişebilir.

Tesla Yeni Model Y Fiyat Listesi Ekim 2025

Tesla Yeni Model Y Fiyat Listesi Ekim 2025

Oto-pilot Paketlerine Göre Tesla Model Y Fiyat Listeleri: 

Full Self-Driving Kabiliyeti 

  • Model Y - Arkadan Çekiş - 3.283.793 TL

  • Model Y - Long Range Arkadan Çekiş - 3.650.213 TL

  • Model Y - Long Range Dört Çeker - 4.478.208 TL

  • Model Y - Performance Dört Çeker - 4.898.208 TL

Geliştirilmiş Oto-pilot 

  • Model Y - Arkadan Çekiş - 3.073.204 TL

  • Model Y - Long Range Arkadan Çekiş - 3.439.624 TL

  • Model Y - Long Range Dört Çeker - 4.240.446 TL

  • Model Y - Performance Dört Çeker - 4.660.446 TL

Standart Oto-pilot 

  • Model Y - Arkadan Çekiş - 2.305.500 TL

  • Model Y - Long Range Arkadan Çekiş - 3.225.240 TL

  • Model Y - Long Range Dört Çeker - 3.998.400 TL

  • Model Y - Performance Dört Çeker - 4.418.400 TL

Tesla Model Y'nin Özellikleri

Tesla Model Y'nin Özellikleri

2022 yılında Euro NCAP tarafından 'Küçük arazi aracı' kategorisinde 5 yıldızlı güvenlik ödülüne layık görülen Model Y, otomobil dünyasına 2019 yılında giriş yaptı. Bu otomobilin öne çıkan özelliklerini sizin için derledik:

  • Model Y, 500 km'lik menziliyle segmentindeki diğer araçlardan ayrılıyor. Ayrıca, 0'dan 100 km/saate sadece 7,6 saniyede ulaşabilme yeteneğiyle hız meraklılarının da gözdesi oluyor.

  • Model Y, 396 HP (291 kW) motor gücü ve 510 Nm tork değeri ile donatılmıştır. Bu güçlü performansıyla sürüş tutkunlarının kalbini kazanıyor. Araç, maksimum 201 km/saat hızla gidebilme özelliğiyle de sürüş deneyimini zenginleştiriyor.

  • Model Y, donanım özellikleriyle de sürücülerine güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor. Araçta bulunan kör nokta uyarı sistemi, römork denge kontrolü, fren destek sistemi ve yan hava yastığı gibi güvenlik özellikleri, sürüş güvenliğini en üst düzeye taşıyor.

  • ESP (denge kontrolü), ABS, şerit izleme sistemi ve yokuş kalkış desteği gibi sürüş destek sistemleri, sürüş deneyimini daha da keyifli ve kolay bir hale getiriyor.

  • Model Y, çoklu çarpışma frenlemesi, yaya sesli uyarı sistemi ve park mesafe sensörü gibi özelliklerle donatılmıştır. Bu özellikler sayesinde sürüş güvenliği ve konforunu da bir üst seviyeye taşınıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın