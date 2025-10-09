Ekim 2025 Cupra Fiyat Listesi! İşte Cupra Formentor, Leon ve Ateca Güncel Fiyatları

Volkswagen grubunun popüler markası Cupra, 3 Ekim itibarıyla geçerli olacak yeni fiyatlarını açıkladı. Markanın çok beğenilen modellerinden biri olan Formentor, bu ay 2.571.000 TL başlangıç fiyatıyla tüketicilere sunuldu. Diğer bir popüler model olan Cupra Terramar ise 2.901.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıktı.

Uyarı: Cupra'nın belirlemiş olduğu 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatlarını' aşağıda bulabilirsiniz. Ancak unutmayın, fiyatlar dönemsel kampanyalar ve seçilen opsiyonlara bağlı olarak değişebilir.