Ekim 2025 Cupra Fiyat Listesi! İşte Cupra Formentor, Leon ve Ateca Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
09.10.2025 - 08:04

Volkswagen Grubu'nun çatısı altında faaliyet gösteren ve otomobil sektöründe sportif ve şık tasarımlarıyla tanınan Cupra, Ekim ayı fiyatlarını açıkladı. Yıllar boyunca otomotiv dünyasında kendine özgü bir yer edinen ve popülerliğini sürdüren Cupra, 2018 yılında İspanyol otomobil üreticisi SEAT'tan ayrıldı. Peki, Cupra'nın Ateca, Born, Leon ve Formentor modellerinin yeni fiyatları ne oldu?

İşte, Cupra'nın Ekim ayı güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.cupraofficial.com.tr/
Cupra Fiyat Listesi

Volkswagen grubunun popüler markası Cupra, 3 Ekim itibarıyla geçerli olacak yeni fiyatlarını açıkladı. Markanın çok beğenilen modellerinden biri olan Formentor, bu ay 2.571.000 TL başlangıç fiyatıyla tüketicilere sunuldu. Diğer bir popüler model olan Cupra Terramar ise 2.901.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıktı.

Uyarı: Cupra'nın belirlemiş olduğu 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatlarını' aşağıda bulabilirsiniz. Ancak unutmayın, fiyatlar dönemsel kampanyalar ve seçilen opsiyonlara bağlı olarak değişebilir.

Cupra Terramar Fiyat Listesi Ekim 2025

  • Cupra Terramar 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG Impulse (Model Yılı: 2025) - 2.901.000

  • Cupra Terramar 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG Supreme (Model Yılı: 2025) - 3.556.000 TL

  • Cupra Terramar 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG VZ-Line (Model Yılı: 2025) - 4.126.000 TL

Cupra Born Fiyat Listesi Ekim 2025

  • Cupra Born 150 kW (204 PS) / 77 kWh (Model Yılı: 2024) - 2.186.568 TL

Yeni Cupra Leon Fiyat Listesi Ekim 2025

  • Yeni Cupra Leon 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG Supreme (Model Yılı: 2025) - 2.681.000 TL 

  • Yeni Cupra Leon 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG VZ-Line (Model Yılı: 2025) - 2.986.000 TL 

  • Yeni Cupra Leon VZ 2.0 TSI 300 PS DSG (Model Yılı: 2025) - 4.851.000 TL

Yeni Cupra Formentor Fiyat Listesi Ekim 2025

  • Yeni Cupra Formentor 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG Impulse (Model Yılı: 2025) - 2.571.000 TL

  • Yeni Cupra Formentor 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG Supreme (Model Yılı: 2025) - 2.926.000 TL

  • Yeni Cupra Formentor 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG VZ-Line (Model Yılı: 2025) - 3.326.000 TL

  • Yeni Cupra Formentor VZ 2.0 TSI 333 PS DSG 4Drive (Model Yılı: 2025) - 5.996.000 TL

Yeni Cupra Formentor e-Hybrid Fiyat Listesi Ekim 2025

  • Yeni Cupra Formentor 1.5 eHybrid (PHEV) 204 PS DSG Impulse (Model Yılı: 2025) - 3.331.000 TL 

  • Yeni Cupra Formentor 1.5 eHybrid (PHEV) 204 PS DSG Supreme (Model Yılı: 2025) - 3.601.000 TL 

  • Yeni Cupra Formentor VZ 1.5 eHybrid (PHEV) 272 PS DSG (Model Yılı: 2025) - 3.851.000 TL

