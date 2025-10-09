Ekim 2025 Lexus Fiyat Listesi! İşte Lexus ES, RX, RZ, LBX, NX ve LS Güncel Fiyatları

Japon otomobil devi Toyota'nın lüks otomobil markası Lexus, Ekim ayına ait fiyat listesini yayımladı. Markanın en çok tercih edilen modellerinden biri olan LBX, Ağustos ayından beri 2.530.000 TL olan başlangıç fiyatlarını yeniledi. LBX bu ay 2.660.000 TL başlangıç fiyatıyla tüketicinin beğenisine sunuldu.

Uyarı: Lexus tarafından belirlenen 'Tavsiye Edilen 2025 MY Anahtar Teslim Fiyatları' aşağıda bulabilirsiniz. Fiyatlar markanın resmi internet sitesinden alınmıştır. Ancak kampanyalar, ödeme şekilleri ve opsiyonel özellikler sebebiyle değişkenlik gösterebilir.