Ekim 2025 Lexus Fiyat Listesi! İşte Lexus ES, RX, RZ, LBX, NX ve LS Güncel Fiyatları
Japon otomobil üreticisi Lexus, Ekim ayı fiyat listesini açıkladı. Toyota'nın 1989 yılından bu yana ürettiği Lexus, lüks otomobil segmentinde önemli bir yer tutuyor. Son zamanlarda, ödüllü SUV modelleriyle Türkiye pazarında da dikkatleri üzerine çeken Lexus, otomobil meraklılarının favorileri arasında yer alıyor. Amerika'da yıllardır en çok satan otomobiller listesinde yer alan Lexus, ülkemizde de kullanıcılarına Toyota'nın kalitesini ve lüksü bir arada sunuyor. Peki, Ekim ayında Lexus'un ES, RX, RZ, LBX, NX, LM ve LS modellerinin fiyatları ne oldu?
İşte, Lexus'un Ekim ayı kampanyaları ve güncel fiyatları
Lexus Fiyat Listesi
Lexus LBX Fiyat Listesi Ekim 2025
Lexus NX Hybrid Fiyat Listesi Ekim 2025
Lexus RX Hybrid Fiyat Listesi Ekim 2025
Lexus RX Performans Hybrid Fiyat Listesi Ekim 2025
Lexus LM Hybrid Fiyat Listesi Ekim 2025
