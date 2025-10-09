onedio
Ekim 2025 Lexus Fiyat Listesi! İşte Lexus ES, RX, RZ, LBX, NX ve LS Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
09.10.2025 - 08:04

Japon otomobil üreticisi Lexus, Ekim ayı fiyat listesini açıkladı. Toyota'nın 1989 yılından bu yana ürettiği Lexus, lüks otomobil segmentinde önemli bir yer tutuyor. Son zamanlarda, ödüllü SUV modelleriyle Türkiye pazarında da dikkatleri üzerine çeken Lexus, otomobil meraklılarının favorileri arasında yer alıyor. Amerika'da yıllardır en çok satan otomobiller listesinde yer alan Lexus, ülkemizde de kullanıcılarına Toyota'nın kalitesini ve lüksü bir arada sunuyor. Peki, Ekim ayında Lexus'un ES, RX, RZ, LBX, NX, LM ve LS modellerinin fiyatları ne oldu?

İşte, Lexus'un Ekim ayı kampanyaları ve güncel fiyatları

Lexus Fiyat Listesi

Japon otomobil devi Toyota'nın lüks otomobil markası Lexus, Ekim ayına ait fiyat listesini yayımladı. Markanın en çok tercih edilen modellerinden biri olan LBX, Ağustos ayından beri 2.530.000 TL olan başlangıç fiyatlarını yeniledi. LBX bu ay 2.660.000 TL başlangıç fiyatıyla tüketicinin beğenisine sunuldu.

Uyarı: Lexus tarafından belirlenen 'Tavsiye Edilen 2025 MY Anahtar Teslim Fiyatları' aşağıda bulabilirsiniz. Fiyatlar markanın resmi internet sitesinden alınmıştır. Ancak kampanyalar, ödeme şekilleri ve opsiyonel özellikler sebebiyle değişkenlik gösterebilir.

Lexus LBX Fiyat Listesi Ekim 2025

  • LBX E-CVT 1490 cc - 2.660.000 TL

  • LBX Elegant E-CVT 1490 cc - 2.795.000 TL

  • LBX Emotion E-CVT 1490 cc - 2.875.000 TL 

  • LBX Relax E-CVT 1490 cc - 3.050.000 TL

  • LBX Cool E-CVT 1490 cc - 3.140.000 TL 

(Model Yılı 2025)

Lexus NX Hybrid Fiyat Listesi Ekim 2025

  • NX 350h 4x4 Business Plus E-CVT 2487 cc - 6.790.000 TL 

  • NX 350h 4x4 Executive E-CVT 2487 cc - 7.520.000 TL 

  • NX 350h 4x4 Exclusive E-CVT 2487 cc - 8.150.000 TL

  • NX 350h 4x4 F Sport E-CVT 2487 cc - 8.260.000 TL

(Model Yılı: 2025)

Lexus RX Hybrid Fiyat Listesi Ekim 2025

  • RX 350h AWD Executive E-CVT 2487 cc - 8.950.000 TL 

  • RX 350h AWD F Sport Design E-CVT 2487 cc - 9.150.000 TL 

  • RX 350h AWD Exclusive E-CVT 2487 cc - 9.765.000 TL

(Model Yılı: 2025)

Lexus RX Performans Hybrid Fiyat Listesi Ekim 2025

  • RX 500h AWD F Sport 6AT 2393 cc - (Model Yılı: 2025) - 10.485.000 TL
Lexus LM Hybrid Fiyat Listesi Ekim 2025

  • LM 350h 7 Koltuklu E-CVT 2487 cc - 18.850.000 TL 

  • LM 350h 4 Koltuklu E-CVT 2487 cc - 16.315.000 TL 

(Model Yılı: 2025)

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
