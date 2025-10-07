Ekim 2025 Seat Fiyat Listesi! İşte Seat Ibiza, Leon, Arona ve Ateca Güncel Fiyatları

İspanya'nın önde gelen otomobil üreticilerinden biri olan SEAT, yeni fiyatlarını 3 Ekim itibarıyla açıkladı. Bu ayın başından itibaren SEAT İbiza modeli, 1.715.000 TL başlangıç fiyatıyla tüketicilere sunuldu. Aynı zamanda markanın en çok tercih edilen modellerinden biri olan Seat Arona da 1.685.000 TL başlangıç fiyatıyla satışa çıktı.

Uyarı: SEAT tarafından belirlenen ve 'Tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları' olarak adlandırılan bu fiyatlara aşağıda yer veriyor. Markanın internet sitesinden alınan fiyatlar, dönemlik ya da sınırlı sayılı kampanyalar, ödeme şekilleri ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.