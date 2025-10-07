onedio
Ekim 2025 Seat Fiyat Listesi! İşte Seat Ibiza, Leon, Arona ve Ateca Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Seat
07.10.2025 - 10:21

İspanyol otomobil üreticisi SEAT, Ekim ayı fiyatlarını resmi web sitesi üzerinden duyurdu. Instituto Nacional de Industria (INI) tarafından 1950 yılında kurulan marka, artık Volkswagen AG'nin bünyesinde hizmet veriyor. SEAT'ın popüler modeli İbiza, Ekim ayında 1.715.000 TL'den başlayan fiyatlarıyla yine otomobil tutkunlarının ilgisini çekmeyi hedefliyor. 

Peki, Ekim ayında Seat Ibiza, Leon, Arona, Ateca ve Tarraco fiyatları ne kadar oldu? 

İşte Seat'ın Ekim ayı kampanyaları ve güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.seat.com.tr/
Seat Fiyat Listesi

İspanya'nın önde gelen otomobil üreticilerinden biri olan SEAT, yeni fiyatlarını 3 Ekim itibarıyla açıkladı. Bu ayın başından itibaren SEAT İbiza modeli, 1.715.000 TL başlangıç fiyatıyla tüketicilere sunuldu. Aynı zamanda markanın en çok tercih edilen modellerinden biri olan Seat Arona da 1.685.000 TL başlangıç fiyatıyla satışa çıktı.

Uyarı: SEAT tarafından belirlenen ve 'Tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları' olarak adlandırılan bu fiyatlara aşağıda yer veriyor. Markanın internet sitesinden alınan fiyatlar, dönemlik ya da sınırlı sayılı kampanyalar, ödeme şekilleri ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

Seat İbiza Fiyat Listesi Ekim 2025

  • 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style - 1.596.000 TL 

  • 1.0 EcoTSI 115 PS DSG FR - 1.716.000 TL

Seat Leon Fiyat Listesi Ekim 2025

  • 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG FR - 2.151.000 TL 

  • 1.5 eHybrid (PHEV) 204 PS DSG FR - 2.921.000 TL

Seat Arona Fiyat Listesi Ekim 2025

  • 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style - 1.686.000 TL

  • 1.0 EcoTSI 115 PS DSG FR - 1.796.000 TL

Seat Ateca Fiyat Listesi Ekim 2025

  • 1.5 EcoTSI ACT 150 PS DSG Xperience - 2.576.000 TL

  • 1.5 EcoTSI ACT 150 PS DSGFR 'Dark Edition' - 2.831.000 TL

